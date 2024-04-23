Журналисты The Guardian отметили, что представители Республиканской партии жалуются, что не могут предложить свои поправки к законопроектам о помощи Украине. Это стало причиной политической волокиты в Сенате США.

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Республиканцы жалуются на законопроекты в Сенате

Журналисты отметили, что процедурное голосование в Сенате по законопроекту о помощи иностранным государствам задерживается республиканцами, которые жалуются, что не могут предложить к нему поправки.

Так, Эрик Шмитт из Миссури и Майк Ли из Юты обвиняют лидера демократического большинства Чака Шумера в том, что он фактически "провозглашает свою версию законопроекта с минимальными дебатами и, возможно, без поправок".

Ли настаивает, как и экстремистские республиканцы Палаты представителей, которые выступили против законопроекта на прошлой неделе, что якобы "деньги для Украины являются непопулярными".

Берни Сандерс, независимый сенатор от Вермонта, говорит, что согласен с Ли. В частности, он хочет предложить две поправки, одна из которых гарантирует отсутствие денег для Израиля, а вторая – снятие блокировки денежной помощи для Агентства ООН по помощи и организации работ, куда, по словам Израиля, проникли "террористы ХАМАС".

Сенаторы могут соглашаться со мной или нет по этим вопросам, но за них следует голосовать,

– сказал Сандерс.

Сенаторы не приняли предложение республиканцев

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале рассказал, что сенаторы отклонили правки Майка Ли относительно правок к законопроектам о помощи Украине. В частности, 50 сенаторов проголосовали против этого решения, а 48 – за.

Далее голосование за преодоление филибастера. Здесь должно быть 60+ голосов,

– отметил нардеп.

Что такое филибастер? Филибастер – тактика препятствования законопроектам парламентским меньшинством путем затягивания принятия решений с помощью внесения огромного количества поправок, декламирования лозунгов, пространных размышлений на тему и др.

Филибастер как форма парламентской борьбы развился в США благодаря исторической традиции, поскольку продолжительность обсуждения в Сенате США, в отличие от Палаты представителей, не ограничена.

Железняк отметил, что дальше должно пройти финальное голосование, которое зависит от времени сколько конкретный сенатор захочет поговорить.

Голосование все же удалось провести

Далее Сенат США поддержал предложение упростить процесс рассмотрения законопроекта о дополнительном финансировании, который включает положения о военной и экономической помощи Украине.

По результатам голосования, 80 сенаторов поддержали предложение лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера по ускорению принятия пакета помощи Украине. Только 19 сенаторов выступили против.

Согласно процедурным правилам, сенаторам будет отведено 30 часов на обсуждение законопроекта, при этом каждый сенатор будет иметь право на выступление не более часа. После дебатов состоится окончательное голосование, для принятия законопроекта необходимо простое большинство голосов.