Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключает того, что первый пакет вооружения от Соединенных Штатов Америки может поступить в Украину уже в апреле.
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Работа продолжается
Она надеется, что принятие законопроекта о помощи Украине будет завершено максимально быстро и президент Джо Байден его сразу подпишет.
Макарова объяснила, что закон вступит в силу сразу.
Скажу больше, Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это будет очень быстро,
– отметила посол.
Однако пока работа над принятием закона продолжается. его должен рассмотреть Сенат и подписать президент США Джо Байден.
Зеленский по телефону поговорил с Байденом
- Конечно, разговор касался пакета поддержки от США. Но президенты коснулись и других тем. В частности, президент Украины рассказал американскому коллеге об ударе по телебашне в Харькове. Россияне не прекращают террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого города и других населенных пунктов.
- Украинский лидер отметил двухпартийную поддержку законопроекта о помощи Украине и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.
- В то же время он рассказал, что президент США готов подписать закон о помощи Украине сразу после того, как его примет Сенат.