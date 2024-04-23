Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключает того, что первый пакет вооружения от Соединенных Штатов Америки может поступить в Украину уже в апреле.

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Работа продолжается

Она надеется, что принятие законопроекта о помощи Украине будет завершено максимально быстро и президент Джо Байден его сразу подпишет.

Макарова объяснила, что закон вступит в силу сразу.

Скажу больше, Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это будет очень быстро,

– отметила посол.

Однако пока работа над принятием закона продолжается. его должен рассмотреть Сенат и подписать президент США Джо Байден.

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