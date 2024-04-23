Посол України у США Оксана Маркарова не виключає того, що перший пакет озброєння від Сполучених Штатів Америки може надійти в Україну вже у квітні.

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Робота триває

Вона сподівається, що ухвалення законопроєкту про допомогу Україні буде завершено максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.

Макарова пояснила, що закон набуде чинності одразу.

Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко,

– зазначила пані посол.

Однак поки робота над ухваленням закону триває. його має розглянути Сенат та підписати президент США Джо Байден.

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