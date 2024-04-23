Посол України у США Оксана Маркарова не виключає того, що перший пакет озброєння від Сполучених Штатів Америки може надійти в Україну вже у квітні.
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Робота триває
Вона сподівається, що ухвалення законопроєкту про допомогу Україні буде завершено максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.
Макарова пояснила, що закон набуде чинності одразу.
Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко,
– зазначила пані посол.
Однак поки робота над ухваленням закону триває. його має розглянути Сенат та підписати президент США Джо Байден.
Зеленський телефоном поговорив із Байденом
- Звісно, розмова стосувалася пакета підтримки від США. Та президенти торкнулися й інших тем. Зокрема, президент України розповів американському колезі про удар по телевежі в Харкові. Росіяни не припиняють терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього міста та інших населених пунктів.
- Український лідер відзначив двопартійну підтримку законопроєкту про допомогу Україні та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.
- Водночас він розповів, що президент США готовий підписати закон про допомогу Україні відразу після того, яку його ухвалить Сенат.