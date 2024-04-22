Зокрема, президент України розповів американському колезі про удар по телевежі в Харкові. Росіяни не припиняють терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього міста та інших населених пунктів.

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Про що говорили Зеленський і Байден

Провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників. Президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон. Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство,

– написав Зеленський.

Український лідер відзначив двопартійну підтримку законопроєкту про допомогу Україні та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.

За його словами, інший документ, який ухвалила Палата представників того ж дня, також дуже важливий. Ідеться про конфіскацію російських активів, що "посилає потужний сигнал усім нашим партнерам".

Ситуація в Харкові

"Розповів президенту Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя", – наголосив Зеленський.

Що увійде в пакет допомоги

Перший пакет оборонної допомоги, який надійде після ухвалення закону, "буде швидким та потужним". У цьому запевнив Джо Байден. Очікується, що ця допомога посилить українську ППО, а також далекобійні й артилерійські спроможності.

Також лідери держав обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

Окупанти сподіваються нагарбати побільше, доки Україні не прийшла допомога з-за океану

Під час засідання Ставки, яке відбулося 22 квітня, Зеленський розповів, як американська допомога впливає на ворога. Росіяни і так поспішали захопити Часів Яр на Донеччині до "дня перемоги" 9 травня, а тепер і поготів.

Вони квапляться захопити побільше української землі, адже зброя зі США приїде дуже скоро. Хтось прогнозує її постачання за кілька днів, хтось називає терміни в кілька тижнів. Але усі експерти єдині в думці, що росіяни будуть пробувати вскочити в те вікно можливостей, яке є до приїзду американського пакету. Що саме передбачає пакет допомоги для України та як голосувала Палата представників – читайте тут.