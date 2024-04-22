Окупанти протягом дня двічі били по Харківщині. Так, спочатку потужні вибухи лунали близько о 15:40, а о 16:37 пролунали повторні вибухи.
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Які наслідки атаки
Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали удар по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На щастя, минулося без постраждалих, адже під час тривоги співробітники були в укритті.
Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає,
– повідомив Синєгубов.
Водночас внаслідок російської атаки у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення.