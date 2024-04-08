Видання зауважило, що Росія посилила бомбардування по Харкову з грудня, орієнтовно тоді ж, коли у загаловках ЗМІ почала з'являтись інформація про проблеми з військовою допомогою від США.

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"Відтоді по місту завдали ударів більшою кількістю ракет, ніж будь-коли від початку війни", – ідеться у статті.

Росія використовує різне озроєння

The Economist пише, що Харків усе частіше перебуває під атакою безпілотників, які зараз літають швидше і вище, а також мають карбонове покриття крил, через яке їх важче збити.

З 27 березня Росія атакує Харків керованими авіабомбами. Уточнюють, що першу атаку ними по місту росіяни здійснили через 5 днів після того, як ракетний обстріл знищив майже всі енергетичні потужності Харкова.

Зауважте. Видання підрахувало, що внаслідок наступних атак з використанням бомб, ракет і безпілотників за більш ніж тиждень у Харкові загинули 16 людей і поранення отримали – щонайменше 50.

Тактика подвійних ударів і "сіра зона"

В The Economist зауважують, що Росія почала застосовувати тактику подвійних ударів – б'є другий раз по тому ж місцю, "щоб уразити тих, хто намагається надати допомогу після першого удару".

При цьому мер Харкова Ігор Терехов заперечив виданню гіпотезу, що Росія намагається перетворити місто на сіру зону.

Як можна зробити таке місто сірою зоною? Люди не підуть, тому що вони вже поїхали, потім повернулися. Їх уже досить катували,

— заявив він.

Імовірність нового наступу на Харків

Із посиланням на українське джерело видання пише, що Росія наразі тренує 6 дивізій, а це приблизно 120 тисяч військовослужбовців у Східному Сибіру.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче мобілізувати ще 300 тисяч до червня.

Відтак, видання припустило, що Харків – один із кількох можливих напрямків майбутнього російського штурму. При цьому там вважають, що це таки малоімовірний варіант, оскільки це було б складним завданням для Росії.

Це вимагало б прориву української оборони. Росія далеко не в змозі зробити це,

– ідеться у статті.

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