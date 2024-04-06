Дезінформаційна політика ворога професійна

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого нового інтерв'ю 6 квітня, інформує 24 Канал. За словами лідера, Харків перебуває під обороною наших військ.

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"Харків сьогодні захищений. Що стосується оборонних рубежів, війська – Харків не перебуває наразі в небезпеці. Так, це бажана ціль ворога. Росіяни цього не приховують", – зазначив Володимир Зеленський наголосивши на міцній обороні міста.

Як маніпулює ворог

Український лідер наголосив, що Росія не просто поширює дезінформацію, вона робить це дуже професійно, маніпулючи думкою громадськості через ЗМІ.

"Ми бачимо вкиди росіян. Давайте чесно, в них дуже підготовлена і професійна інформаційна політика: вони дійсно переводять війська в тому чи іншому напрямку, фотографують їх, розповсюджують цю інформацію через західні ЗМІ і навіть через українські ЗМІ", – пояснив Зеленський.

Таким чином, за словами президента, росіяни навмисно поширюють паніку. При цьому ворог залучає до своєї пропагандистської кампанії наші ЗМІ, які ненавмисно, але допомогають ворогу.

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