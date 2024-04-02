Росія прагне дестабілізувати ситуацію в Україні та поширює повідомлення про нібито ймовірне оточення Харкова російськими окупантами. Водночас ворог не має реальних ресурсів для такого прориву.

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Ворог сіє паніку в суспільстві

Таким чином російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві,

– йдеться у повідомленні МВС.

В Міністерстві наголосили, що Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко додав, що такі повідомлення є частиною ІПсО ворога щодо нагнітання паніки серед жителів Харківщини.

Центр прогнозує продовження вкидання ворогом таких фейків і надалі, у тому числі і щодо інших українських міст – Херсона, Миколаєва, Сум, Чернігова і навіть Києва. Закликаємо не піддаватись ворожій пропаганді і довіряти тільки офіційним джерелам інформації,

– підсумував Коваленко.

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