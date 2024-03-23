Було поранено 19-річного хлопця, який живе у сусідньому будинку. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що також під удар потрапили і працівники екстреної медичної допомоги.

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"На щастя, не маю інформації про те, що хтось з них поранений. Побило техніку, машини хлопцям. Сподіваюсь, що обійдеться без поранених. Завданий удар був у перші хвилини після опівночі. Потім повторився, це Слов'янський район Харкова", – сказала вона.

Наслідки масованої атаки

Анна Черненко зазначила, що Харків ще довго буде відходити від масованої атаки вночі 22 березня. Це були обстріли по енергетичній системі, об'єктах критичної інфраструктури. Відомо, що зараз частина абонентів вже має світло.

У Харківській ОВА повідомили, що 440 тисяч абонентів вже мають світло. Ще 275 тисяч абонентів лишаються без світла. Багато бізнесів та структур зараз працюють з генераторами.

У місті курсують додаткові автобуси. На лінію їх вивели 109, щоб замінити метро, яке не працює. Також у Харкові не працює електротранспорт.