Был ранен 19-летний парень, который живет в соседнем доме. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что также под удар попали и работники экстренной медицинской помощи.

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"К счастью, не имею информации о том, что кто-то из них ранен. Побило технику, машины парням. Надеюсь, что обойдется без раненых. Нанесенный удар был в первые минуты после полуночи. Затем повторился, это Славянский район Харькова", – сказала она.

Последствия массированной атаки

Анна Черненко отметила, что Харьков еще долго будет отходить от массированной атаки ночью 22 марта. Это были обстрелы по энергетической системе, объектам критической инфраструктуры. Известно, что сейчас часть абонентов уже имеет свет.

В Харьковской ОВА сообщили, что 440 тысяч абонентов уже имеют свет. Еще 275 тысяч абонентов остаются без света. Многие бизнесы и структуры сейчас работают с генераторами.