В Минэнерго сообщили, что самая сложная ситуация в результате утреннего обстрела в Харькове. Ударами по энергетической инфраструктуре враг полностью обесточил город.

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Какая ситуация в городе

По состоянию на 15:00 из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей. Сейчас специалисты работают над оживлением критической инфраструктуры города.

В обед местные власти сообщили, что специалисты подключили альтернативные источники питания, в результате чего в домах начала появляться вода. Кроме этого, 40 тысяч абонентов города обеспечены теплом благодаря работе модульных котельных.

Важно заметить, что из-за перебоев с электроснабжением оповещения о воздушных тревогах в Харькове будут осуществляться через звуковое уведомление на мобильные телефоны.

Кроме того, дополнительно сотрудники ГСЧС и Нацполиции будут оповещать граждан через громкоговорители и рации, объезжая город.

Справка. В Харькове развернуты все пункты несокрушимости, при необходимости можно обращаться к ним. Найти адреса можно в Дие на карте или с помощью чат-бота @nezlamnistbot.

Также в городе возобновили работу номеров телефонов Служб 101, 102 и 103. Электрический транспорт, такой как метро, трамваи и троллейбусы, не работают. Поэтому курсируют дополнительные автобусы.

Что известно об обстреле Харькова

Около 16:30 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг выпустил по энергетической инфраструктуре города 21 ракету.

Он сказал, что ситуация сложная, поэтому специалисты будут работать круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Сейчас конкретных сроков сказать нельзя.

Также в результате обстрелов пострадал 43-летний работник одного из объектов энергоинфраструктуры. К счастью, его состояние удовлетворительное.