У Міненерго повідомили, що найскладніша ситуація внаслідок ранкового обстрілу у Харкові. Ударами по енергетичній інфраструктурі ворог повністю знеструмив місто.

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Яка ситуація в місті

Станом на 15:00 через значні пошкодження залишаються знеструмленими близько 600 тисяч споживачів. Наразі фахівці працюють над заживленням критичної інфраструктури міста.

В обід місцева влада повідомила, що фахівці під'єднали альтернативні джерела живлення, в результаті чого у будинках почала з'являтися вода. Крім цього, 40 тисяч абонентів міста забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень.

Важливо зауважити, що через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги в Харкові будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони.

Крім того, додатково співробітники ДСНС та Нацполіції будуть сповіщати громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи місто.

Довідка. У Харкові розгорнуті всі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них. Знайти адреси можна у Дії, на мапі або за допомогою чат-боту @nezlamnistbot.

Також у місті відновили роботу номерів телефонів Служб 101, 102 і 103. Електричний транспорт, такий як метро, трамваї та тролейбуси, не працюють. Тож курсують додаткові автобуси.

Що відомо про обстріл Харкова

Близько 16:30 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог випустив по енергетичній інфраструктурі міста 21 ракету.

Він сказав, що ситуація складна, тому фахівці працюватимуть цілодобово, щоб якомога скоріше відновити подачу електроенергії. Наразі конкретних термінів сказати не можна.

Також внаслідок обстрілів постраждав 43-річний працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. На щастя, його стан задовільний.