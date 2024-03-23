Об этом сообщили в ГСЧС Украины утром 23 марта.

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Враг обстрелял Харьков

В ГСЧС отметили, что в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 квадратных метров.

К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА,

– говорится в сообщение.

Известно, что в результате повторного вражеского обстрела пострадали сотрудник ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС.

Последствия атаки врага / Фото ГСЧС

"Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей", – добавили в ГСЧС.

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