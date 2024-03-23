О главных событиях 23 марта, ситуации на фронте, в тылу, на международной арене, новых военных преступлениях российских оккупантов информирует 24 Канал.
Обратите внимание Построенная на костях тысяч украинцев: что известно о легендарной ДнепроГЭС, по которой ударила Россия
Атака "Шахедами": в Запорожской и Днепропетровской областях повреждены энергетические объекты
В результате атаки "Шахедами" на Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало. Последствия уточняются, сообщили в Силах обороны Юга.
В Брянской области могли выявить причастных к теракту под Москвой
РосСМИ пишут, что 23 марта могли обнаружить террористов, которые якобы причастны к теракту в торговом центре "Крокус Сити" в Подмосковье. По предварительным данным, большинство из них – граждане Таджикистана.
Сколько "Шахедов" сбили ночью
В Воздушных силах сообщили, что ночью враг атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донецкой области) и 34 ударными БПЛА типа "Shahed".
Украинские защитники уничтожили 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
Потери врага
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1050 оккупантов. Общие потери врага составили около 435 760 бойцов.
Потери России / Инфографика Генштаба
Российские пропагандисты сообщили, что количество погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" якобы возросло до 82 человек, из них 3 детей.
Ночью оккупанты атаковали Никопольщину
Дважды враг обстрелял из артиллерии и запустил 3 дрона-камикадзе. Бил по Никополю и Червоногригорьевской общине.
Повреждены 2 многоэтажки, колледж, инфраструктурный объект, частный дом, 4 хозяйственные постройки, еще две – полностью разрушены, также задело теплицу и линии электропередачи. К счастью, никто не пострадал.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.
- В общем враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
- Ночью, оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами".
- На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, без успеха совершил 3 штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.
- На Лиманском направлении воины отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное в Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
- На Бахмутском – отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клещеевка Донецкой области.
- На Авдеевском – отбито 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
- На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное. Там враг, при поддержке авиации, 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
- На Ореховском направлении оккупанты 10 раз, при поддержке авиации, атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и у Работино на Запорожье.
- На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, осуществлено 2 штурма позиций украинских войск.
- Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важных объектах оккупантов.
Воздушные силы сообщили об угрозах по ударным БПЛА.
Россия снова под атакой БПЛА
Взрывы ночью раздавались в нескольких регионах России. Так, неспокойно было в Белгородской, Воронежской, Саратовской и Брянской областях.
Российское минобороны утверждает, что около 22:00 над Белгородской областью якобы сбили 1 беспилотник, еще 2 – "ликвидировали" над Воронежской областью.
Губернатор Белгородщины Гладков заявил, что во время атаки якобы пострадало одно из предприятий в Старооскольском городском округе. Также оккупанты заявили о якобы "уничтожении" 17 РСЗО Vampire над Белгородщиной.
Количество жертв в результате стрельбы под Москвой могло превысить 70, – СМИ
РосСМИ сообщили, что количество погибших возросло до более 70. Из сожженного концертного зала только что достали тела еще 12 жертв.
Дроны атаковали НПЗ в Самарской области
В ночь на 23 марта в России прогремели взрывы на НПЗ в Самарской области. Оккупанты заявили об атаке БПЛА. На месте вспыхнул мощный пожар. Жертв и пострадавших якобы нет.
Последствия атаки на НПЗ / Фото из сети
Путин должен был обратиться к россиянам по поводу стрельбы, но что-то пошло не так
Оккупанты сначала сообщили, что готовится обращение Путина к россиянам в связи с терактом. Но впоследствии сказали, что эта информация преждевременная.
Ссылка на трансляцию речи, которую выложили российские пропагандисты, объяснили "технической ошибкой".
Терехов пишет: "Третий взрыв в городе после "Шахеда".
Шестеро кавказцев и рюкзаки с бензином: очевидцы рассказали о стрелках в "Крокус Сити Холле"
В сети распространяют информацию о якобы причастности к стрельбе в "Крокус Сити Холл" нескольких бородатых мужчин кавказской внешности.
На скорости подъехал микроавтобус, боковые двери открылись, выбросили свето-шумовые гранаты, выскочили шестеро бородатых людей кавказской внешности и начали стрелять,
– сказал очевидец.
Харьков под атакой "Шахедов"
Игорь Терехов сообщил, что два взрыва были в Основянском районе. Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях.
В Бердянске больше оккупантов, чем местных: оккупанты перебрасывают технику
Захватчики перебрасывают технику с временно оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска. Оккупанты постоянно перемещают технику и живую силу с территории России.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета. Виктор Дудукалов отметил, что не все останавливается в Бердянском районе. Добавил, вражеский контингент постоянно в ротациях.