06:52, 23 марта

Взрывы ночью раздавались в нескольких регионах России. Так, неспокойно было в Белгородской, Воронежской, Саратовской и Брянской областях.

Российское минобороны утверждает, что около 22:00 над Белгородской областью якобы сбили 1 беспилотник, еще 2 – "ликвидировали" над Воронежской областью.

Губернатор Белгородщины Гладков заявил, что во время атаки якобы пострадало одно из предприятий в Старооскольском городском округе. Также оккупанты заявили о якобы "уничтожении" 17 РСЗО Vampire над Белгородщиной.