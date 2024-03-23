О главных событиях 23 марта, ситуации на фронте, в тылу, на международной арене, новых военных преступлениях российских оккупантов информирует 24 Канал.

Обратите внимание Построенная на костях тысяч украинцев: что известно о легендарной ДнепроГЭС, по которой ударила Россия

09:07, 23 марта

Атака "Шахедами": в Запорожской и Днепропетровской областях повреждены энергетические объекты

В результате атаки "Шахедами" на Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало. Последствия уточняются, сообщили в Силах обороны Юга.

08:32, 23 марта

В Брянской области могли выявить причастных к теракту под Москвой

РосСМИ пишут, что 23 марта могли обнаружить террористов, которые якобы причастны к теракту в торговом центре "Крокус Сити" в Подмосковье. По предварительным данным, большинство из них – граждане Таджикистана.

08:03, 23 марта

Сколько "Шахедов" сбили ночью

В Воздушных силах сообщили, что ночью враг атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донецкой области) и 34 ударными БПЛА типа "Shahed".

Украинские защитники уничтожили 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

07:35, 23 марта

Потери врага

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1050 оккупантов. Общие потери врага составили около 435 760 бойцов.

Потери России / Инфографика Генштаба

07:32, 23 марта

Российские пропагандисты сообщили, что количество погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" якобы возросло до 82 человек, из них 3 детей.

07:29, 23 марта

Ночью оккупанты атаковали Никопольщину

Дважды враг обстрелял из артиллерии и запустил 3 дрона-камикадзе. Бил по Никополю и Червоногригорьевской общине.

Повреждены 2 многоэтажки, колледж, инфраструктурный объект, частный дом, 4 хозяйственные постройки, еще две – полностью разрушены, также задело теплицу и линии электропередачи. К счастью, никто не пострадал.

07:26, 23 марта

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.
  • В общем враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
  • Ночью, оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами".
  • На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, без успеха совершил 3 штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.
  • На Лиманском направлении воины отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное в Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
  • На Бахмутском – отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клещеевка Донецкой области.
  • На Авдеевском – отбито 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
  • На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное. Там враг, при поддержке авиации, 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
  • На Ореховском направлении оккупанты 10 раз, при поддержке авиации, атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и у Работино на Запорожье.
  • На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, осуществлено 2 штурма позиций украинских войск.
  • Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
  • В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важных объектах оккупантов.
06:58, 23 марта

Воздушные силы сообщили об угрозах по ударным БПЛА.

06:52, 23 марта

Россия снова под атакой БПЛА

Взрывы ночью раздавались в нескольких регионах России. Так, неспокойно было в Белгородской, Воронежской, Саратовской и Брянской областях.

Российское минобороны утверждает, что около 22:00 над Белгородской областью якобы сбили 1 беспилотник, еще 2 – "ликвидировали" над Воронежской областью.

Губернатор Белгородщины Гладков заявил, что во время атаки якобы пострадало одно из предприятий в Старооскольском городском округе. Также оккупанты заявили о якобы "уничтожении" 17 РСЗО Vampire над Белгородщиной.

06:41, 23 марта

Количество жертв в результате стрельбы под Москвой могло превысить 70, – СМИ

РосСМИ сообщили, что количество погибших возросло до более 70. Из сожженного концертного зала только что достали тела еще 12 жертв.

06:01, 23 марта

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области

В ночь на 23 марта в России прогремели взрывы на НПЗ в Самарской области. Оккупанты заявили об атаке БПЛА. На месте вспыхнул мощный пожар. Жертв и пострадавших якобы нет.

Последствия атаки на НПЗ / Фото из сети

01:08, 23 марта

Путин должен был обратиться к россиянам по поводу стрельбы, но что-то пошло не так

Оккупанты сначала сообщили, что готовится обращение Путина к россиянам в связи с терактом. Но впоследствии сказали, что эта информация преждевременная.

Ссылка на трансляцию речи, которую выложили российские пропагандисты, объяснили "технической ошибкой".

00:52, 23 марта

Терехов пишет: "Третий взрыв в городе после "Шахеда".

00:46, 23 марта

Шестеро кавказцев и рюкзаки с бензином: очевидцы рассказали о стрелках в "Крокус Сити Холле"

В сети распространяют информацию о якобы причастности к стрельбе в "Крокус Сити Холл" нескольких бородатых мужчин кавказской внешности.

На скорости подъехал микроавтобус, боковые двери открылись, выбросили свето-шумовые гранаты, выскочили шестеро бородатых людей кавказской внешности и начали стрелять,
– сказал очевидец.

00:41, 23 марта

Харьков под атакой "Шахедов"

Игорь Терехов сообщил, что два взрыва были в Основянском районе. Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

00:09, 23 марта

В Бердянске больше оккупантов, чем местных: оккупанты перебрасывают технику

Захватчики перебрасывают технику с временно оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска. Оккупанты постоянно перемещают технику и живую силу с территории России.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета. Виктор Дудукалов отметил, что не все останавливается в Бердянском районе. Добавил, вражеский контингент постоянно в ротациях.