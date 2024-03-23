Про головні події 23 березня, ситуацію на фронті, в тилу, на міжнародній арені, нові воєнні злочини російських окупантів інформує 24 Канал.
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Атака "Шахедами": у Запорізькій і Дніпропетровській областях пошкоджено енергетичні об'єкти
Внаслідок атаки "Шахедами" на Дніпропетровщині й у Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідки уточнюються, повідомили в Силах оборони Півдня.
У Брянській області могли виявити причетних до теракту під Москвою
РосЗМІ пишуть, що 23 березня могли виявити терористів, які нібито причетні до теракту у торговельному центрі "Крокус Сіті" у Підмосков'ї. За попередніми даними, більшість з них – громадяни Таджикистану.
Скільки "Шахедів" збили вночі
У Повітряних силах повідомили, що вночі ворог атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) та 34 ударними БпЛА типу "Shahed".
Українські захисники знищили 31 "Шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
Втрати ворога
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 окупантів. Загальні втрати ворога сягнули близько 435 760 бійців.
Втрати Росії / Інфографіка Генштабу
Російські пропагандисти повідомили, що кількість загиблих внаслідок стрілянини у "Крокус Сіті Холл" нібито зросла до 82 осіб, з них 3 дітей.
Вночі окупанти атакували Нікопольщину
Двічі ворог обстріляв з артилерії та запустив 3 дрони-камікадзе. Бив по Нікополю та Червоногригорівській громаді.
Пошкоджені 2 багатоповерхівки, коледж, інфраструктурний об'єкт, приватна оселя, 4 господарські споруди, ще дві – повністю зруйновані, також зачепило теплицю та лінії електропередачі. На щастя, ніхто не постраждав.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ
- Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.
- Загалом ворог завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
- Вночі, окупанти вчергове атакували Україну "Шахедами".
- На Куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, без успіху здійснив 3 штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському – відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.
- На Авдіївському – відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне. Там ворог, за підтримки авіації, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку окупанти 10 разів, за підтримки авіації, атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 штурми позицій українських військ.
- Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих об'єктах окупантів.
Повітряні сили повідомили про загрози по ударних БпЛА.
Росія знову під атакою БпЛА
Вибухи уночі лунали в кількох регіонах Росії. Так, неспокійно було в Бєлгородській, Воронезькій, Саратовській та Брянській областях.
Російське міноборони стверджує, що близько о 22:00 над Бєлгородською областю нібито збили 1 безпілотник, ще 2 – "ліквідували" над Воронезькою областю.
Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив, що під час атаки нібито постраждало одне з підприємств у Старооскольскому міському округу. Також окупанти заявили про нібито "знищення" 17 РСЗВ Vampire над Бєлгородщиною.
Кількість жертв внаслідок стрілянини під Москвою могла перевищити 70, – ЗМІ
РосЗМІ повідомили, що кількість загиблих зросла до понад 70. Зі спаленого концертного залу щойно витягли тіла ще 12 жертв.
Дрони атакували НПЗ у Самарській області
У ніч на 23 березня в Росії пролунали вибухи на НПЗ в Самарській області. Окупанти заявили про атаку БпЛА. На місці спалахнула потужна пожежа. Жертв і постраждалих нібито немає.
Наслідки атаки на НПЗ / Фото з мережі
Путін мав звернутися до росіян щодо стрілянини, але щось пішло не так
Окупанти спершу повідомили, що готується звернення Путіна до росіян у зв'язку з терактом. Але згодом сказали, що ця інформація передчасна.
Посилання на трансляцію промови, яке виклали російські пропагандисти, пояснили "технічною помилкою".
Терехов пише: "Третій вибух в місті після "Шахеда".
Шестеро кавказців і рюкзаки з бензином: очевидці розповіли про стрільців у "Крокус Сіті Холі"
У мережі поширюють інформацію про буцімто причетність до стрілянини в "Крокус Сіті Хол" кількох бородатих чоловіків кавказької зовнішності.
На швидкості під'їхав мікроавтобус, бічні двері відчинилися, викинули світло-шумові гранати, вискочили шестеро бородатих людей кавказької зовнішності та почали стріляти,
– сказав очевидець.
Харків під атакою "Шахедів"
Ігор Терехов повідомив, що два вибухи були в Основ'янському районі. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих і руйнувань.
У Бердянську більше окупантів, ніж місцевих: окупанти перекидають техніку
Загарбники перекидають техніку з тимчасово окупованого Маріуполя у бік Бердянська. Окупанти постійно переміщують техніку та живу силу з території Росії.
Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради. Віктор Дудукалов зауважив, що не все зупиняється у Бердянському районі. Додав, ворожий контингент постійно в ротаціях.