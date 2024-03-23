06:52, 23 березня

Вибухи уночі лунали в кількох регіонах Росії. Так, неспокійно було в Бєлгородській, Воронезькій, Саратовській та Брянській областях.

Російське міноборони стверджує, що близько о 22:00 над Бєлгородською областю нібито збили 1 безпілотник, ще 2 – "ліквідували" над Воронезькою областю.

Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив, що під час атаки нібито постраждало одне з підприємств у Старооскольскому міському округу. Також окупанти заявили про нібито "знищення" 17 РСЗВ Vampire над Бєлгородщиною.