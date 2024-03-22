22 марта Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Традиционно для оккупантов, целями ракет и "Шахедов" стали не военные объекты, а гражданские люди и объекты критической инфраструктуры. Целью россиян стала также и Днепровская ГЭС. В нее попали сразу две ракеты (в ГЭС-1 и ГЭС-2). Одна из российских ракет попала в опору, разбиты подкрановые балки, был полностью уничтожен машинный зал и электрическое оборудование ГЭС-2.

К сожалению, для ДнепроГЭС это не первая атака россиян, в августе 1941 года плотину уже взрывали, чтобы прикрыть отступление Красной армии. Тогда это не навредило немцам, но убило тысячи советских военных и украинских селян. Второй раз плотину ДнепроГЭС взорвали в 1943 году уже немцы.

В 2024 году это снова сделали россияне. 24 Канал рассказывает, что же известно о легендарной ДнепроГЭС и его нелегкой и трагической судьбе.

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"Советское чудо" руками американцев и украинцев

ДнепроГЭС или Днепровскую Гидроэлектростанцию начали строить еще в 1927 году. Это было, пожалуй, одно из самых известных строительств так называемой "первой советской пятилетки".

ГЭС еще до ввода в эксплуатацию стала рекламой коммунистической идеологии и средством пропаганды. При этом строили ДнепроГЭС в основном идеологические враги большевиков – капиталисты.

В общих чертах проект будущего ДнепроГЭС разработал академик Иван Александров, он же был впоследствии куратором строительства, но реальным проектированием и строительством гидроэлектростанции занималось американское конструкторское бюро H.L.Cooper & Co.

Именно американский инженер Хью Купер предложил сделать плотину в форме подковы (через несколько лет похожий проект реализуют при строительстве Плотины Гувера в США). Также Соединенные Штаты отвечали за паровые краны, экскаваторы, думпкары, турбины и большинство генераторов (их сделала компания General Electric). Кроме того, в проекте приняли участие подрядчики из Германии, Швеции и тогдашней Чехословакии.

СССР лишь обеспечивал деньги, сырье и человеческую силу (на стройке работали более ста тысяч человек одновременно). В основном это были украинцы, условия работы были тяжелые, а желающих становиться "ударниками" не хватало. Для вербовки на работу на стройке советская власть активно использовала репрессивные меры. Позже такой подход будет масштабирован.

Собственно, инспирированный Кремлем искусственный голод в Украине 1932 – 1933 годах, известный как Голодомор, был одним из инструментов пополнения живой силы на так называемых "ударных стройках" так называемых "первых пятилеток".

Цена "советского чуда"

Проект был завершен 10 ноября 1932 года (было запущено 5 гидроагрегатов), но дальше ДнепроГЭС еще семь лет достраивали, также тысячи людей строили десятки заводов вокруг уникального сооружения, что кардинально изменила историю Великого Луга и превратилась из Дикого поля и края казацких паланок в мощный промышленный регион.

В январе 1939 года с пуском последнего, 9 гидроагрегата, Днепровская ГЭС достигла проектной мощности в 560 000 кВт. Это делало ДнепроГЭС самой мощной гидроэлектростанцией в Европе.

Официальная стоимость строительства – 100 миллионов долларов (по ценам 1930-х). А весь комплекс вместе с промплощадкой и Соцгородком – 400 миллионов долларов.

Но за сухими цифрами скрываются человеческие судьбы, ведь все это было сделано ценой значительных человеческих жертв. Проект был оплачен за счет продажи культурных памятников. А также хлебом, который советская власть конфисковала у украинских селян и заставила умирать. Также строительство Днепровской ГЭС существенно повлияло на экологию региона.



Днепровские ГЭС / Инфографика 24 Канала

Первый подрыв ДнепроГЭС

В 1941 году Германия напала на СССР, и довольно быстро боевые действия добрались до Запорожья. Сталин, шокирован разгромом Красной армии, приказал применить тактику выжженной земли. Согласно ей НКВД должен был уничтожать все важные объекты – заводы, мосты и плотины. Таким образом, советская гордость – Днепровская ГЭС была обречена.

18 августа 1941 года ДнепроГЭС была взорвана бойцами 157 полка НКВД (советская спецслужба) под командованием полковника Бориса Эпова (он оставил воспоминания об этом эпизоде). Генераторы были переведены в режим короткого замыкания при выведенных защитах – турбины работали на полную мощность, но без машинного масла, поэтому быстро раскалились и взорвались. Также были в нескольких местах взорваны "быки" (то есть опоры) самой плотины.

В результате взрывов на плотине образовался разлом шириной 175,5 метра и высотой 21,2 метра (общая ширина плотины 600 метров). В разлом хлынула вода.



ДнепроГЭС после подрыва 18 августа 1941 года / Архивное фото

Есть легенда, что высота волны достигала 30 метров, а приблизительное количество жертв разрушения – от 20 000 до 100 000 человек. Современные историки называют это существенным преувеличением и осторожно говорят, что волна была где-то 6 метров, а в результате взрывов могли погибнуть до 3 тысяч бойцов Красной армии, которые находились на правом берегу и в Днепровской пойме вниз по течению.

На дно пошли многочисленные корабли и лодки, было затоплено немало техники, снарядов и тому подобное. Также погибли военные, которые в это время отступали и двигались по дамбе. За несколько минут затопило нижнюю часть Запорожья и окрестные села – сколько там погибло мирных людей никто не считал. Кроме того, погибли десятки тысяч голов скота, были разрушены сотни домов. Немцы же при этом не пострадали.

Интересно! Нечто подобное сделали в 1938 году в Китае – там по приказу Чан Кайши были взорваны плотины на реке Хуанхэ, чтобы остановить наступление японской армии. Кстати, этот план разработали не китайцы, а немецкие советники Гоминьдана. Это действительно сорвало японские планы – от большой воды одномоментно погибли десятки людей с обеих сторон, позже от голода и болезней погибли от 400 000 до 500 000 мирных жителей (это кажется преувеличением, но по официальной статистике Гоминьдана, жертвами разлива Хуанхэ стали 893 303 человека).



При этом обе стороны считали идею с подрывами плотин удачной и применяли ее в дальнейшем. Возможно, советское руководство вдохновлялось именно этим примером, ведь людей в СССР так же не ценили.

Интересно, что до сих пор неизвестно, кто отдал приказ о подрыве ДнепроГЭС. Сам исполнитель взрыва полковник Эпов писал, что ему дал команду другой участник операции подполковник Алексей Петровский, который якобы действовал на основании приказа Госкомитета обороны во главе со Сталиным. Для военных взрыв стал неожиданностью и шоком – они потеряли значительную часть войск и ресурсов. Поэтому Эпов был арестован СМЕРШем (военная контрразведка), но на следующий день освобожден).

Еще одна интересная деталь! Советская пропаганда попыталась переложить вину за взрыв на немцев, якобы ДнепроГЭС взорвала ДРГ нацистов прямо на глазах тысяч красноармейцев. Однако никто большевикам не поверил. Впоследствии уже Россия будет делать то же самое, когда летом 2023 года взорвет Каховскую ГЭС и обвинит в этом Украину.

Восстановление и вторая попытка уничтожения ДнепроГЭС

Немцы отстроили ДнепроГЭС, ведь рассчитывали здесь жить вечно – проектом восстановления занимался лично министр вооружения Германии Альберт Шпеер. Однако в 1943 году уже им самим пришлось отступать.



Восстановленная немцами ДнепроГЭС / Архивное фото



Восстановленная немцами ДнепроГЭС / Архивное фото

ГЭС была снова взорвана, но разрушения были не такие значительные – немцы взорвали машинный зал, пульт управления, все электрохозяйство и аванкамерный мост, но полностью уничтожить плотину им не удалось. Помешали им не только собственные ограниченные возможности, но и советские диверсанты.



ДнепроГЭС после немецких попыток подрыва / Архивное фото

В ночь на 30 декабря 1943 года саперы форсировали Днепр и обрезали электрокабели, что вели к взрывчатке, которая должна была сравнять все с землей. Так удалось избежать взрыва 100 полутонных авиабомб и 3 тонн тола. Разминирование ДнепроГЭС продолжалось до августа 1944 года.

Второе восстановление и третья попытка уничтожения, на этот раз – российская

После войны ДнепроГЭС была восстановлена. Цена также была страшной – на строительстве работали женщины и дети, которые должны были компенсировать нехватку мужчин. Куратором восстановления были советские спецслужбы и действовали они в традиционный для себя способ.

Сколько погибло людей на строительстве – неизвестно. Тем не менее задача Сталина была выполнена – 26 июня 1950 года заработал последний девятый гидроагрегат станции.

Возрожденная Днепровская ГЭС давала 3,5 миллиарда киловатт в час электроэнергии в год и оставалась самой мощной гидроэлектростанцией Европы до 1956 года. В 1969 году на ГЭС была достроена вторая электростанция – ДнепроГЭС-2.

Строители и жители города надеялись, что война больше не затронет ДнепроГЭС. Однако судьба определила иначе – в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение и полем боя вполне могла стать и ДнепроГЭС.

Впрочем, россиян удалось остановить раньше и боев в районе плотины не было, хотя Запорожье постоянно находится под вражескими обстрелами.



ДнепроГЭС 22 марта 2024 года / Фото ГСЧС



ДнепроГЭС горит / Фото ГСЧС

Россияне долго не рассматривали ДнепроГЭС как реальную цель, но 22 марта перешли и эту "красную линию", нанеся по объекту два прицельных ракетных удара. Цель россиян очевидна – им не удалось заморозить Украину, теперь они хотят, чтобы мы остались без света.

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При этом, готовя удар по ДнепроГЭС, враг разоблачил сам себя – через российского пропагандиста третьего ряда и так называемого "первого заместителя" так называемого "министра информации" в так называемой "днр" Даниила Безсонова было вброшено в инфопространство сообщение о том, что украинские спецслужбы якобы готовят подрыв ДнепроГЭС. Никаких подробностей пропагандист не указал.

За сутки это сообщение разлетелось десятками других пропагандистских телеграм-каналов, которые имеют сотни тысяч или даже миллионы читателей. А уже утром 22 марта по ДнепроГЭС прилетели российские ракеты. Но тут россияне прокололись – видео обстрела и самих ракет есть в открытом доступе и со всех возможных ракурсов.

Таким образом, скрыть и избежать ответственности за очередное военное преступление у России не получится. Собственно, Россия уже это сама понимает и сейчас называет обстрел Украины 22 марта "актом мести". Что ж, пусть берегутся – ответ не заставит себя ждать.