Боевая работа продолжалась в течение нескольких часов, ведь враг атаковал волнами. Тревогу из-за угрозы ударов объявили еще в 22:17 и с перерывами она продолжалась вплоть до 6 утра.
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Как отработала ПВО
Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 23 марта 2024 года россияне запустили по территории Украины 34 ударных БПЛА типа "Shahed". Враг запускал дроны-камикадзе с двух направлений:
- Курская область,
- мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.
Силы и средства ПВО отражали атаку в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. В результате успешной работы был уничтожен 31 "Шахед".
В Силах обороны Юга добавили, что боевая работа украинских защитников продолжалась более 7 часов. На Юге враг проложил такие маршруты "Шахедов", чтобы обойти средства ПВО. Однако украинские защитники мощно отработали и уничтожили на Юге 12 "Шахедов":
- 4 БПЛА в Днепропетровской области,
- 4 БПЛА в Запорожской области,
- 3 БПЛА в Херсонской области,
- 1 БПЛА в Николаевской области.
К сожалению, в Днепропетровской и Запорожской областях есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас последствия уточняются.
В Силах обороны отметили, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага.
Силы ПВО сбили 31 "Шахед" / Инфографика Воздушных сил
Кроме того, в ночь на 23 марта враг также атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300. Под ударом оказалась Донецкая область.
Россия массированно атаковала "Шахедами" накануне
- Оккупанты в ночь на 22 марта массированно атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг в несколько волн запускал ударные дроны, пытаясь атаковать с разных направлений.
- Всего оккупанты использовали 63 дрона-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО мощно отражали атаку и уничтожили 55 ударных БПЛА.
- Кроме того, во время массированной атаки 22 марта Россия также использовала 88 различных ракет – баллистические, крылатые и гиперзвуковые "Кинжалы". Силы ПВО смогли сбить 37 из них.