Боевая работа продолжалась в течение нескольких часов, ведь враг атаковал волнами. Тревогу из-за угрозы ударов объявили еще в 22:17 и с перерывами она продолжалась вплоть до 6 утра.

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Как отработала ПВО

Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 23 марта 2024 года россияне запустили по территории Украины 34 ударных БПЛА типа "Shahed". Враг запускал дроны-камикадзе с двух направлений:

Курская область,

мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Силы и средства ПВО отражали атаку в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. В результате успешной работы был уничтожен 31 "Шахед".

В Силах обороны Юга добавили, что боевая работа украинских защитников продолжалась более 7 часов. На Юге враг проложил такие маршруты "Шахедов", чтобы обойти средства ПВО. Однако украинские защитники мощно отработали и уничтожили на Юге 12 "Шахедов":

4 БПЛА в Днепропетровской области,

4 БПЛА в Запорожской области,

3 БПЛА в Херсонской области,

1 БПЛА в Николаевской области.

К сожалению, в Днепропетровской и Запорожской областях есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас последствия уточняются.

В Силах обороны отметили, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага.



Силы ПВО сбили 31 "Шахед" / Инфографика Воздушных сил

Кроме того, в ночь на 23 марта враг также атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300. Под ударом оказалась Донецкая область.

Россия массированно атаковала "Шахедами" накануне