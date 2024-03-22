Российские военные продолжают терроризировать Украину. В ночь на 22 марта враг запустил более сотни средств воздушного поражения, а вечером снова ударил "Шахедами" и поднимали в небо стратегическую авиацию. Именно поэтому в ряде регионов нашего государства объявили воздушную тревогу и призвали жителей не покидать укрытий.

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В каких областях – воздушная тревога