Активизация россиян связана прежде всего с ситуацией на фронте. Военный эксперт Андрей Крамаров в эфире 24 Канала подробнее объяснил тактику Кремля.

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Почему россияне возобновили массированные обстрелы

Россия уже две ночи подряд массированно атакует наше государство. Если 21 марта основной целью оккупантов был Киев, то уже 22 марта – под ударом была фактически вся Украина. Предполагают, что подобных атак в ближайшее время может стать больше.

Главной причиной таких действий врага в основном является ситуация на фронте.

Такой удар готовится не за день или за неделю, даже если Путин очень захочет, технически это невозможно. Это четко заранее спланированная операция. Потому что был прогноз на то, что восстановится определенный статус-кво, который заключается в снижении боеспособности российских войск по результатам активных боевых действий за 5 месяцев,

– отметил Андрей Крамаров.

Другой фактор, который повлиял на восстановление массированных ракетных атак, это подготовка линии обороны и ландшафта местности на ключевых направлениях, осуществляющих Силы обороны. Фактически это не дает россиянам возможности эффективно продвигаться дальше, даже если они хорошо подготовлены.

"Ситуация, как для нас, так и для врага, определенной степени переходит в патовую. Сейчас активно наступать у России нет возможности, но при этом они могут продолжить наносить бомбовые удары по линии фронта и по всей нашей территории. За время, пока они доукомплектовываются, им нужно нанести максимальный ущерб нашей инфраструктуре и ВПК", – отметил военный эксперт.

Тактика россиян заключается в том, чтобы не дать ВСУ восстановиться, пока восстанавливаются они сами.

Оккупанты учатся

Эта тактика является частью глобальной стратегии России. Кремль хочет показать, что украинская армия не способна в дальнейшем вести боевые действия, чтобы Запад подталкивал Киев к переговорам. Если же это не сработает – Украину просто будут продолжать уничтожать.

Эта совокупность факторов является причиной ударов. Но это является результатом стратегического планирования. Надо признать, что наш враг учится работать своими средствами поражения эффективнее, координированно их компоновать для нанесения одновременных ударов,

– отметил Крамаров.

В частности, оккупанты совершенствуют маршруты воздушных целей для того, чтобы запутывать украинскую ПВО и улучшить статистику попаданий. К сожалению, успехи в этом у них кое-где есть.

Массированный обстрел Украины: главное