Активізація росіян пов'язана насамперед з ситуацією на фронті. Військовий експерт Андрій Крамаров в етері 24 Каналу детальніше пояснив тактику Кремля.

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Чому росіяни відновили масовані обстріли

Росія вже дві ночі поспіль масовано атакує нашу державу. Якщо 21 березня основною ціллю окупантів був Київ, то вже 22 березня – під ударом була фактично вся Україна. Припускають, що подібних атак найближчим часом може побільшати.

Головною причиною таких дій ворога здебільшого є ситуація на фронті.

Такий удар готується не за день чи за тиждень, навіть якщо Путін дуже захоче, технічно це неможливо. Це чітко заздалегідь спланована операція. Тому що був прогноз на те, що відновиться певний статус-кво, який полягає у зниженні боєздатності російських військ за результатами активних бойових дій за 5 місяців,

– наголосив Андрій Крамаров.

Інший фактор, який вплинув на відновлення масованих ракетних атак, це підготовка лінії оборони та ландшафту місцевості на ключових напрямках, що здійснюють Сили оборони. Фактично це не дає росіянам можливості ефективно просуватися далі, навіть якщо вони добре підготовлені.

"Ситуація, як для нас, так і для ворога, певною мірою переходить у патову. Зараз активно наступати у Росії немає можливості, але при цьому вони можуть продовжити завдавати бомбових ударів по лінії фронту та по всій нашій території. За час, поки вони доукомплектовуються, їм потрібно завдати максимальну шкоду нашій інфраструктурі та ВПК", – зауважив військовий експерт.

Тактика росіян полягає в тому, аби не дати ЗСУ відновитися, поки відновлюються вони самі.

Окупанти вчаться

Ця тактика є частиною глобальної стратегії Росії. Кремль хоче показати, що українська армія не спроможна надалі вести бойові дії, аби Захід підштовхував Київ до перемовин. Якщо ж це не спрацює – Україну просто продовжуватимуть знищувати.

Ця сукупність факторів є причиною ударів. Але це є результатом стратегічного планування. Треба визнати, що наш ворог вчиться працювати своїми засобами ураження ефективніше, координованіше їх компонувати для завдання одночасних ударів,

– зазначив Крамаров.

Зокрема, окупанти вдосконалюють маршрути повітряних цілей для того, аби заплутувати українську ППО та покращити статистику влучань. На жаль, успіхи в цьому у них подекуди є.

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