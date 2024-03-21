Уночі 20 березня у Саратовській області Росії пролунали вибухи. Як стало відомо згодом – під ударом опинився аеродром "Енгельс". Це одне з ключових летовищ, що використовують росіяни для завдання ракетних ударів по Україні за допомогою стратегічних бомбардувальників. Саме з "Енгельса" часто злітають борти Ту-95 та Ту-22м3, які атакують Україну ракетами різних типів.

За даними джерел 24 Каналу в спецслужбах, Головне управління розвідки України здійснило успішну операцію та атакувало російський аеродром за допомогою дронів "Лютий". До слова – українського виробництва.

Для "Енегельса" це не перша атака, проте це не єдиний аеродром, який використовують росіяни. Серед переліку летовищ, які ворог використовує у війні проти України, є аеродроми в тимчасово окупованому Криму та на території Росії. На початку вторгнення росіяни також активно використовували білоруські аеродроми. Про це ми розповімо далі у матеріалі.

Аеродром "Енгельс"

Цей аеродром є одним із найближчих до України і його регулярно використовують окупанти для завдання ракетних ударів по території України. Відстань від нього до території України – майже 480 кілометрів.

На летовищі розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95 – носії крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. Зазвичай бомбардувальники з цього аеродрому здійснюють запуски ракет з Каспійського моря і вони можуть атакувати всю територію України.



Аеродром "Енгельс" / Фото Google Maps

Однак у грудні 2022 року на цьому аеродромі вибухи лунали як мінімум тричі, через що росіяни були вимушені зменшити кількість бомбардувальників на летовищі. Причиною стало те, що під час атак під загрозою була авіація. Наприклад, щонайменше 2 бомбардувальники Ту-95 могли зазнати ушкоджень у результаті атаки безпілотниками 5 грудня того року.

За даними "Схем" у січні 2024 року на цьому аеродромі налічувались 6 бомбардувальників Ту-95, 2 Ту-160 та 1 Іл-76 або ж Іл-78. За день до атаки, 20 березня, там були щонайменше 11 літаків.



Аеродром "Енгельс" у січні 2024 року / Фото "Схеми"

"Балтимор"

Цей аеродром розташований біля російського Воронєжа. Це летовище – база для винищувачів Су-34, які окупанти активно використовують на фронті. Якщо говорити про винищувачі з "Балтимора", то йдеться про східні напрямки фронту, де протягом минулого місяця росіяни втратили майже 2 десятки літаків.

Сам аеродром теж не був обділений увагою України, адже як мінімум двічі його атакували. Вперше це трапилося 1 січня 2023 року.



Аеродром "Балтимор" / Фото Google Maps

Аеродром біля Новофедорівки

До 2014 року аеродром "Саки" біля села Новофедорівка був базою ВМС України, але після окупації Криму тут незаконно розмістився 43-й винищувальний авіаційний полк російської армії, на озброєнні якого є винищувачі Су-30 та бомбардувальники Су-24. Крім них на аеродромі зберігали також Іл-76 та Су-33.

З початком повномасштабного вторгнення саме авіація з цього аеродрому завдавала ударів ракетами та авіабомбами по Півдню України. Однак впевненому застосуванню авіації з цього летовища перешкодив удар ЗСУ 9 серпня 2022 року. Це була одна з перших атак України по ворожих об'єктах в тимчасово окупованому Криму, хоч окупанти намагалися стверджувати, що причиною вибухів стала нібито детонація декількох боєприпасів. Водночас за даними української сторони, щонайменше 9 російських літаків було знищено.

Однак росіяни продовжували використовувати летовище. Саме тут розташували базу підготовки операторів БпЛА Mojaher, якими окупанти коригують вогонь.

21 вересня 2023 року по аеродрому знову був завданий удар з боку України. Тоді там перебували щонайменше 12 літаків, проте скільки з них вціліли – невідомо.



Аеродром "Саки" в окупованому Криму / Фото Google Maps

Аеропорт "Бельбек"

Після окупації Криму у 2014 році, росіяни перетворили міжнародний аеропорт "Бельбек" на військовий аеродром і у 2020 році реконструювали його для того, аби там можна було розміщувати стратегічні бомбардувальники Ту-22м3, Ту-160 та Ту-95.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, "Бельбек" став одним із ключових летовищ для ворога. Розміщені тут Су-27 у різних модифікаціях та Су-30 завдавали ударів по Україні.

За час вторгнення Україна атакувала аеродром щонайменше тричі. Одна з останніх поки що атак відбулася 31 січня 2024 року. Тоді вдалося знищити 3 ворожі літаки, також постраждав і особовий склад росіян.



Аеропорт "Бельбек" росіяни перетворили на військовий аеродром / Фото Google Maps

Аеродром "Оленья"

Це один із найбільш відомих для українців російський аеродром. На жаль, не з найкращих причин, адже найчастіше під час масованих ракетних атак саме з цього летовища злітають бомбардувальники Ту-95, які можуть атакувати всю територію України.

Аеродром розташований біля села Високого у Мурманській області, що межує з Фінляндією, поблизу міста Оленєгорськ.

Поки що це один з небагатьох російських аеродромів з-поміж тих, що використовує ворог, який не зазнав уражень.



Аеродром "Оленья" / Фото Google Maps

Аеродром "Моздок"

Ще один російський аеродром у Північній Осетії, який росіяни використовують під час ракетних обстрілів України. Крім Ту-95, там також розміщені й бомбардувальники Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22. Такими ракетами росіяни били по ТРЦ в Кременчуці та по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року.

Крім того, на летовищі також є сумнозвісні МіГ-31К і коли ворог підіймає їх у повітря, тривогу оголошують по всій країні, адже для запуску аеробалістичних ракет "Кинджал" цьому винищувачу не потрібно летіти на пускові рубежі – запуск можна здійснити з будь-якої точки.



Аеродром "Моздок" / Фото Google Maps

"Саваслейка"

Ще один аеродром, з якого росіяни регулярно підіймають МіГ-31К – "Саваслейка", що у Нижньогородській області. Ледь не щодня росіяни здіймають у повітря МіГи, здебільшого це тренувальні польоти, однак через характер загрози тривоги оголошують по всій країні.

У серпні 2023 року, наприклад, під час одного з таких польотів росіяни запустили "Кинджали" й атакували Івано-Франківщину. Також з цього летовища МіГи злітають часто і під час масованих атак і здійснюють запуски аеробалістичних ракет по українських містах.



Аеродром "Саваслейка" / Фото Google Maps

Білоруські аеродроми

Білоруські аеродроми у 2022 році теж відігравали важливу роль у російському вторгненні в Україну. Наприклад, аеродром "Ліда" був місцем базування бойової авіації, винищувачів та бомбардувальників росіян, за допомогою яких ті атакували нашу країну. Також для ударів по Україні росіяни використовували й білоруські летовища "Барановичі" та "Лунинець".

Ще одним "відомим" білоруським аеродромом є "Мачулищі" – там раніше базувалися російські МіГ-31К, які часто злітали, що було причиною всеукраїнських повітряних тривог. Крім того, у лютому 2023 року білоруським партизанам за допомогою безпілотника вдалося завдати суттєвих ушкоджень літаку дальньої радіолокаційного стеження А-50. Після цієї атаки білоруські аеродроми майже не використовуються для ведення війни в Україні.

Інші аеродроми, які використовують росіяни

У війні проти України росіяни використовують чимало інших аеродромів для різних цілей. Наприклад, летовище в тимчасово окупованому Джанкої, авіабаза "Гвардійське" чи "Сєща" у Брянській області використовуються у логістичних цілях і там фіксують чимало транспортних літаків. Обидва були атаковані Збройними Силами України.

Також росіяни використовують аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області.



Аеродроми, які використовують росіяни у війні проти України / Карта

Для бойової авіації росіяни використовують аеродроми на тимчасово окупованих територіях України, але це стає для ворога все більш небезпечним. Наприклад, у Мелітополі чи у Чорнобаївці, коли та була окупована, росіяни зазнавали чималих втрат через удари по летовищах. Ще одним ударом для російської авіації стали атаки за допомогою ракет ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську, де ворог втратив майже два десятки гелікоптерів.

Аеродроми "Морозовськ", "Приморсько-Ахтарськ" та "Єйськ" – місця базування винищувачів та бомбардувальників Су різних модифікацій, які росіяни також активно використовують під час війни. "Приморсько-Ахтарськ" та "Єйськ" були уражені Силами оборони України.