Ночью 20 марта в Саратовской области России прогремели взрывы. Как стало известно впоследствии – под ударом оказался аэродром "Энгельс". Это один из ключевых аэродромов, который используют россияне для нанесения ракетных ударов по Украине с помощью стратегических бомбардировщиков. Именно с "Энгельса" часто взлетают борта Ту-95 и Ту-22м3, которые атакуют Украину ракетами различных типов.

По данным источников 24 Канала в спецслужбах, Главное управление разведки Украины осуществило успешную операцию и атаковало российский аэродром с помощью дронов "Лютый". К слову – украинского производства.

Для "Энегельса" это не первая атака, однако это не единственный аэродром, который используют россияне. Среди перечня аэродромов, которые враг использует в войне против Украины, есть аэродромы во временно оккупированном Крыму и на территории России. В начале вторжения россияне также активно использовали белорусские аэродромы. Об этом мы расскажем далее в материале.

Аэродром "Энгельс"

Этот аэродром является одним из ближайших к Украине и его регулярно используют оккупанты для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Расстояние от него до территории Украины – почти 480 километров.

На аэродроме размещены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 – носители крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55. Обычно бомбардировщики с этого аэродрома осуществляют запуски ракет с Каспийского моря и они могут атаковать всю территорию Украины.

Аэродром "Энгельс" / Фото Google Maps

Однако в декабре 2022 года на этом аэродроме взрывы раздавались как минимум трижды, из-за чего россияне были вынуждены уменьшить количество бомбардировщиков в аэропорту. Причиной стало то, что во время атак под угрозой была авиация. Например, по меньшей мере 2 бомбардировщика Ту-95 могли получить повреждения в результате атаки беспилотниками 5 декабря того года.

По данным "Схем" в январе 2024 года на этом аэродроме насчитывались 6 бомбардировщиков Ту-95, 2 Ту-160 и 1 Ил-76 или Ил-78. За день до атаки, 20 марта, там были по меньшей мере 11 самолетов.



Аэродром "Энгельс" в январе 2024 года / Фото "Схемы"

"Балтимор"

Этот аэродром расположен возле российского Воронежа. Это аэродром – база для истребителей Су-34, которые оккупанты активно используют на фронте. Если говорить об истребителях с "Балтимора", то речь идет о восточных направлениях фронта, где в течение прошлого месяца россияне потеряли почти 2 десятка самолетов.

Сам аэродром тоже не был обделен вниманием Украины, ведь как минимум дважды его атаковали. Впервые это случилось 1 января 2023 года.



Аэродром "Балтимор" / Фото Google Maps

Аэродром возле Новофедоровки

До 2014 года аэродром "Саки" возле села Новофедоровка был базой ВМС Украины, но после оккупации Крыма здесь незаконно разместился 43-й истребительный авиационный полк российской армии, на вооружении которого есть истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. Кроме них на аэродроме хранили также Ил-76 и Су-33.

С началом полномасштабного вторжения именно авиация с этого аэродрома наносила удары ракетами и авиабомбами по Югу Украины. Однако уверенному применению авиации с этого аэродрома помешал удар ВСУ 9 августа 2022 года. Это была одна из первых атак Украины по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму, хотя оккупанты пытались утверждать, что причиной взрывов стала якобы детонация нескольких боеприпасов. В то же время по данным украинской стороны, по меньшей мере 9 российских самолетов было уничтожено.

Однако россияне продолжали использовать аэродром. Именно здесь разместили базу подготовки операторов БПЛА Mojaher, которыми оккупанты корректируют огонь.

21 сентября 2023 года по аэродрому снова был нанесен удар со стороны Украины. Тогда там находились по меньшей мере 12 самолетов, однако сколько из них уцелели – неизвестно.



Аэродром "Саки" в оккупированном Крыму / Фото Google Maps

Аэропорт "Бельбек"

После оккупации Крыма в 2014 году, россияне превратили международный аэропорт "Бельбек" в военный аэродром и в 2020 году реконструировали его для того, чтобы там можно было размещать стратегические бомбардировщики Ту-22м3, Ту-160 и Ту-95.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, "Бельбек" стал одним из ключевых аэродромов для врага. Размещенные здесь Су-27 в различных модификациях и Су-30 наносили удары по Украине.

За время вторжения Украина атаковала аэродром минимум трижды. Одна из последних пока что атак состоялась 31 января 2024 года. Тогда удалось уничтожить 3 вражеских самолета, также пострадал и личный состав россиян.

Аэропорт "Бельбек" россияне превратили в военный аэродром / Фото Google Maps

Аэродром "Оленья"

Это один из самых известных для украинцев российский аэродром. К сожалению, не по лучшим причинам, ведь чаще всего во время массированных ракетных атак именно с этого аэродрома взлетают бомбардировщики Ту-95, которые могут атаковать всю территорию Украины.

Аэродром расположен возле села Высокого в Мурманской области, граничащей с Финляндией, вблизи города Оленегорск.

Пока это один из немногих российских аэродромов из числа тех, что использует враг, который не получил поражений.



Аэродром "Оленья" / Фото Google Maps

Аэродром "Моздок"

Еще один российский аэродром в Северной Осетии, который россияне используют во время ракетных обстрелов Украины. Кроме Ту-95, там также размещены и бомбардировщики Ту-22м3, которые являются носителями ракет Х-22. Такими ракетами россияне били по ТРЦ в Кременчуге и по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года.

Кроме того, на аэродроме также есть печально известные МиГ-31К и когда враг поднимает их в воздух, тревогу объявляют по всей стране, ведь для запуска аэробаллистических ракет "Кинжал" этому истребителю не нужно лететь на пусковые рубежи – запуск можно осуществить с любой точки.



Аэродром "Моздок" / Фото Google Maps

"Саваслейка"

Еще один аэродром, с которого россияне регулярно поднимают МиГ-31К – "Саваслейка" в Нижегородской области. Чуть ли не ежедневно россияне поднимают в воздух МиГи, в основном это тренировочные полеты, однако из-за характера угрозы тревоги объявляют по всей стране. В августе 2023 года, например, во время одного из таких полетов россияне запустили "Кинжалы" и атаковали Ивано-Франковскую область. Также с этого аэродрома МиГи взлетают часто и во время массированных атак и осуществляют запуски аэробаллистических ракет по украинским городам.



Аэродром "Саваслейка" / Фото Google Maps

Белорусские аэродромы

Белорусские аэродромы в 2022 году тоже играли важную роль в российском вторжении в Украину. Например, аэродром "Лида" был местом базирования боевой авиации, истребителей и бомбардировщиков россиян, с помощью которых те атаковали нашу страну. Также для ударов по Украине россияне использовали и белорусские аэродромы "Барановичи" и "Лунинец".

Еще одним "известным" белорусским аэродромом является "Мачулищи" – там раньше базировались российские МиГ-31К, которые часто взлетали, что было причиной всеукраинских воздушных тревог. Кроме того, в феврале 2023 года белорусским партизанам с помощью беспилотника удалось нанести существенные повреждения самолету дальнего радиолокационного слежения А-50. После этой атаки белорусские аэродромы почти не используются для ведения войны в Украине.

Другие аэродромы, которые используют россияне

В войне против Украины россияне используют немало других аэродромов для различных целей. Например, аэродром во временно оккупированном Джанкое, авиабаза "Гвардейское" или "Сеща" в Брянской области используются в логистических целях и там фиксируют немало транспортных самолетов. Оба были атакованы Вооруженными Силами Украины.

Также россияне используют аэродром "Ахтубинск" в Астраханской области.



Аэродромы, которые используют россияне в войне против Украины / Карта

Для боевой авиации россияне используют аэродромы на временно оккупированных территориях Украины, но это становится для врага все более опасным. Например, в Мелитополе или в Чернобаевке, когда та была оккупирована, россияне несли немалые потери из-за ударов по аэродромам. Еще одним ударом для российской авиации стали атаки с помощью ракет ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске, где враг потерял почти два десятка вертолетов.

Аэродромы "Морозовск", "Приморско-Ахтарск" и "Ейск" – места базирования истребителей и бомбардировщиков Су различных модификаций, которые россияне также активно используют во время войны. "Приморско-Ахтарск" и "Ейск" были поражены Силами обороны Украины.