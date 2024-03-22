Важко пригадати, коли востаннє окупанти били масовано два дні поспіль. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила зміну тактики противника, передає 24 Канал.

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Що задумав ворог

Полковник зазначила, що росіяни неодноразово змінюють свою тактику. У такий спосіб вони вишукують способи, як бути максимально ефективними у своїх ударах.

Гуменюк підкреслила, що наші сили шукають засоби протидії ворожим нападам, а противник тим часом перебуває у пошуку найефективніших засобів утиску, терору і нападу.

Речниця нагадала, що вже раніше українців попереджали, що після фарсових виборів у Росії, станеться загострення конфлікту, зокрема у вигляді повітряних атак. Так воно й відбулося.

Які основні цілі росіян

Військова назвала очевидним те, що окупанти зосередили удари на об'єктах важливої інфраструктури різного кшталту. Зокрема, енергетичної. У багатьох громадах повідомляється про те, що є обмеження у використанні електроенергії, є необхідність робити запаси води.

Гуменюк наголосила, що сама атака була масована і комбінована. Спочатку дуже багато дронів пройшлося регіонами України. Далі практично одразу розпочалися ракетні удари. У такий спосіб противник намагався перевиснажити системи ППО.

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