У мережі поширюють відео порятунку дівчини, яка опинилась під завалами внаслідок ворожої атаки дронами та ракетами. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Загинули 8-річна дівчинка з татом: що відомо про жертв і постраждалих в Запоріжжі

"Кричи з усієї сили"

Ворог завдав удару по Хмельницькому по об'єктах інфраструктури, однак також є руйнування і в приватному секторі. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, однак згодом Олександр Симчишин написав, що кількість жертв зросла до двох. Також відомо про щонайменше 7 поранених у Хмельницькому.

На місці працювали рятувальники, які розбирали завали. Їм вдалося врятувати 21-річну дівчину. Момент потрапив на відео. Ймовірно, у дівчини в руках був телефон та вона змогла зв'язатись із жінкою на записі.

Кричи з усієї сили,

– говорить вона дівчині.

У такий спосіб вона хотіла дізнатись хоча б приблизне місцеперебування дівчини. На щастя, її вдалося знайти та визволити.

Дівчину врятували з-під завалів: дивіться відео із соцмереж

Росія вдарила по ДніпроГЕС