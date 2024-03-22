В сети распространяют видео спасения девушки, которая оказалась под завалами в результате вражеской атаки дронами и ракетами. Операция длилась более двух часов.
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"Кричи со всей силы"
Враг нанес удар по Хмельницкому по объектам инфраструктуры, однако также есть разрушения и в частном секторе. Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии Александр Симчишин написал, что количество жертв возросло до двух. Также известно о по меньшей мере 7 раненых в Хмельницком.
На месте работали спасатели, которые разбирали завалы. Им удалось спасти 21-летнюю девушку. Момент попал на видео. Вероятно, у девушки в руках был телефон и она смогла связаться с женщиной на записи.
Кричи изо всех сил,
– говорит она девушке.
Таким образом она хотела узнать хотя бы приблизительное местонахождение девушки. К счастью, ее удалось найти и освободить.
Девушку спасли из-под завалов: смотрите видео из соцсетей
Россия ударила по ДнепроГЭС
- Во время очередной ракетной атаки враг использовал 151 воздушную цель – почти 90 ракет и более 60 "Шахедов".
- Атаке подверглась Днепровская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Украине. Она образует старейшее водохранилище на реке Днепр и является важным объектом инфраструктуры, который обеспечивает миллионы людей. Следует отметить, что никакого отношения к военной промышленности она не имеет.
- В Офисе генпрокурора уточнили, что аж 8 вражеских ракет попали по Днепровской ГЭС. В ведомстве подчеркнули, что объект выведен из строя и поражения очень значительные. На плотине возникал пожар.