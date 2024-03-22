Оккупанты прицельно атаковали энергосистему Украины, из-за чего возникли перебои со светом. Какие последствия вражеской террористической атаки и чем бил враг – сообщает 24 Канал.

Важно Крупнейшая гидроэлектростанция Украины в критическом состоянии: Днепровская ГЭС на карте

Ночная атака началась с "Шахедов"

Враг начал атаковать поздно вечером 21 марта, запустив десятки "Шахедов". В 22:40 Воздушные силы предупредили, что зафиксировали движение "Шахедов" в Херсонской области. Сначала тревогу объявили только на Юге, однако она продолжала распространяться по стране.

Беспилотники атаковали почти всю Украину. "Шахеды" фиксировали в Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях.

Там работали системы и средства ПВО. Пока украинские защитники отражали атаку "Шахедов", враг осуществил пуски ракет различных типов.

К слову, всего оккупанты запустили 63 дрона-камикадзе типа "Шахед".

Россия запустила почти 90 ракет

Вражеские беспилотники продолжали атаковать, когда Россия осуществила пуски ракет из стратегических бомбардировщиков. Как на утро сообщили в Воздушных силах, всего оккупанты запустили 88 ракет различных типов:

12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская область и временно оккупированный Крым);

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (с тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);

5 крылатых ракет Х-22 (с пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская область);

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (с десяти МиГ-31К – Тамбовская область);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) – временно оккупированные территории Запорожской области);

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская и Курская области.).

Как отработала ПВО

Силы и средства ПВО работали в течение нескольких часов, отражая атаку. В общем, украинским защитникам удалось сбить 92 воздушных цели из всех 151 запущенной врагом. Так, ПВО ликвидировала:

55 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Россияне нанесли ракетные удары по крупнейшей ГЭС Украины

Во время массированной атаки 22 марта оккупанты нанесли удар по крупнейшей гидроэлектростанции Украины – Днепровской, которая расположена в Запорожской области. Как сообщили в Укргидроэнерго, Россия ударила по гидросооружениям и плотине. В результате атаки возник пожар.

К сожалению, попадания есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениях ДнепроГЭС и плотине. Сейчас продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов,

– говорится в официальном заявлении Укргидроэнерго.

Стоит отметить, что угрозы прорыва нет – ситуация на Днепровской ГЭС пока контролируемая. Сейчас все соответствующие спецслужбы продолжают работать и устраняют последствия обстрела. Движение через ДнепроГЭС временно остановлено.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что под ударом оказался троллейбус, который ехал через плотину.

"Российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу. В троллейбусе были люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на/с работы. Когда сейчас россияне гордятся собой и пытаются противопоставить свой терроризм ударам по Белгороду – вот он настоящий терроризм", – подчеркнул Андрющенко.

Враг пытался разрушить энергосистему

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ракетные обстрелы 22 марта – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Цель – не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях,

– рассказал Галущенко о последствиях атаки.

Кроме того, из-за обстрела также обесточена Запорожская АЭС. В Энергоатоме отметили, что сейчас ЗАЭС на грани блэкаута.

В разных регионах Украины уже возникли перебои с электроэнергией. Так, в 8 областях уже ввели аварийные отключения, в частности в:

Винницкой,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Хмельницкой,

Запорожской,

Одесской,

Днепропетровской,

Харьковской областях.

Аварийные отключения ввели из-за повреждения десятков объектов энергетической инфраструктуры. Как сообщили в Укрэнерго, для поддержания безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь из энергосистем Румынии, Словакии, Польши.

Самая масштабная атака на Запорожье

В Запорожской ОВА заявили, что атака 22 марта стала самой масштабной за все время полномасштабной войны. Иван Федоров сообщил, что оккупанты нанесли 20 ракетных ударов по городу и области.

По предварительной информации, есть разрушенные частные дома и десятки поврежденных многоэтажек. Федоров сообщил, что наибольшие разрушения понесли 2 локации:

7 частных домов разрушены и десятки повреждены в результате двух ракетных ударов по частному сектору.

2 подъезда и десятки квартир повреждены от ракетного удара вблизи многоэтажки.

Последствия массированной атаки по Запорожью / Фото Иван Федоров

По состоянию на 11:30 известно о 1 погибшем человеке и 14 раненых. Кроме того, 2 человека считаются без вести пропавшими.

В Запорожье спасатели разбивают завалы: смотрите видео

Последствия ракетных обстрелов в других областях

Харьковская область

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры города. Вследствие этого Харьков фактически оказался без электроснабжения. Также из-за атаки не работали горячие линии 101 и 102. Сообщения не принимали в течение нескольких часов. Сейчас горячие линии возобновили работу.

Также возникли проблемы с водоснабжением из-за обесточивания насосных подстанций в Харькове. В ГСЧС сообщили, что при необходимости можно обращаться в "Пункты несокрушимости".

Из-за обстрелов в Харькове не работают светофоры, поэтому водителей призывают быть осторожными на дорогах.

В Харькове известно об одном пострадавшем – 43-летнего мужчины, который является работником одного из энергообъектов.

Спасатели Харьковщины ликвидируют пожары на энергообъектах / Фото ГСЧС

Львовская область

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что во время атаки вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Там вспыхнул пожар, который ликвидируют спасатели. Также произошло возгорание в лесном массиве в Золочевском районе.

О жертвах и пострадавших информация не поступала.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области в результате атаки повреждены энергетические объекты в нескольких районах. От взрывной волны также выбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением.

Кроме того, в результате атаки под землей оказались более 1000 шахтеров. По состоянию на сейчас их уже эвакуировали.

Последствия российской атаки в Днепропетровской области / Фото Сергей Лысак

Ивано-Франковская область

Ивано-Франковскую область враг атаковал ракетами и "Шахедами". К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры, вспыхнул масштабный пожар, который сейчас ликвидировали.

Как сообщили в ОВА, в результате попаданий пострадали два человека, один из них госпитализирован. Другому – оказана медицинская помощь на месте.

Спасатели Ивано-Франковской области ликвидировали пожар / Фото ГСЧС

Хмельницкая область

Под вражеской атакой оказалась Хмельницкая область. Там также повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

По состоянию на 12:00 известно о 5 раненых и 2 погибших. Также из-под завалов удалось спасти 21-летнюю девушку, которая полтора часа была на связи по телефону.

Спасатели спасли из-под завалов девушку: смотрите видео

Винницкая область

В Винницкой ОГА сообщили, что регион оказался под атакой "Шахедов" и ракет. Как следствие – есть повреждения объектов критической инфраструктуры.

Тернопольская область

В Тернопольской области в результате падения обломков зафиксировано повреждение 25 частных домохозяйств. Соответствующие службы и комиссии работают на местах и фиксируют повреждения.

Есть повреждения еще в 3 областях

В Николаевской и Одесской областях в результате ночной атаки также повреждения энергетической инфраструктуры. В Кировоградской области также повреждены хозяйственные постройки и критическая инфраструктура.

Зеленский отреагировал на атаку

Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку. Он отметил, что Россия в очередной раз продемонстрировала, что воюет с гражданским населением и энергетикой. Именно поэтому президент Украины призвал партнеров усилить ПВО.

У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "Шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из Москвы,

– подчеркнул Зеленский.

Он также выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате ракетной атаки.