Об угрозе атаки предупредили около 03:30, тогда по Украине начала распространяться тревога. Известно, что враг применил ракеты различных типов и "Шахеды".

Важно Массированный удар по Украине: ЗАЭС на грани блэкаута, движение на Днепровской ГЭС ограничено

На Львовщине поврежден энергетический объект

Тревогу объявляли и во Львовской области. Регион оказался под атакой дронов-камикадзе типа "Шахед" и, к сожалению, есть разрушения. Как сообщили во Львовской ОВА, во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало,

– сообщил Козицкий.

Также возник пожар в Золочевском районе. Там произошло возгорание в лесном массиве. По предварительной информации, пожар произошел от падения обломков дрона-камикадзе, который сбили силы ПВО.

Враг совершил масштабную атаку на энергетику

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что удары 22 марта 2024 года стали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. По словам министра, цель врага не просто повредить, а уничтожить энергосистему.

К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС,

– сообщил Галущенко.

Он добавил, что в части регионов возникли перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в Энергоатоме добавили, что после атаки 22 марта Запорожская АЭС на грани блэкаута. В сети также сообщают о вероятном попадании по дамбе Днепровской ГЭС. Однако, официального подтверждения пока нет.

Россия массированно атаковала Украину 22 марта