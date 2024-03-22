Именно эти воздушные суда могут быть потенциальными носителями ракет типа Х-101, Х-555 или Х-55. Поэтому в случае объявления воздушной тревоги нужно реагировать на угрозу.

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В России взлетели в небо Ту-95мс

Сначала в 03:25 утра в телеграмме "Николаевский Ванек" сообщили, что есть подтверждение вылетов аж 13 российских бортов Ту-95мс – с аэродромов "Оленья" и "Энгельс". Все эти самолеты двигались курсом в сторону потенциальных пусковых рубежей.



Вылет, предположительно, боевой, а это означает, что:

в районе Энгельса пуски могут состояться в 03:40 – 04:10. Поэтому если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:40 – 05:30.

в районе Каспийского Моря пуски могут быть скорее всего в 04:40 – 06:00. Тогда если пуски будут отсюда – то ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 06:00 – 07:20.

В мониторинговом телеграм-канале заметили, что это время очень приблизительное, с большой погрешностью.

В телеграм-канале Monitor также отмечали, что возможное вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион российских самолетов ожидается расчетно в 03:00 – 04:30.

А уже в 03:34 Воздушные силы официально сообщили, что из района Каспийского моря таки состоялся пуск ракет. Примерно через час они могут залететь в наше воздушное пространство.

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