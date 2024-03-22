Саме ці повітряні судна можуть бути потенційними носіями ракет типу Х-101, Х-555 або ж Х-55. Тому у разі оголошення повітряної тривоги потрібно реагувати на загрозу.

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У Росії злетіли в небо Ту-95мс

Спершу о 03:25 ранку у телеграмі "Николаевский Ванек" повідомили, що є підтвердження вильотів аж 13 російських бортів Ту-95мс – з аеродромів "Оленья" та "Енгельс". Усі ці літаки рухалися курсом у бік потенційних пускових рубежів.



Виліт, імовірно, бойовий, а це означає, що:

в районі Енгельса пуски можуть відбутися о 03:40 – 04:10. Тому якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:40 – 05:30.

в районі Каспійського Моря пуски можуть бути швидше за все о 04:40 – 06:00. Тоді якщо пуски будуть звідси – то ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 06:00 – 07:20.

У моніторинговому телеграм-каналі зауважили, що цей час дуже приблизний, з великою похибкою.

У телеграм-каналі Monitor також наголошували, що можливе входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону російських літаків очікується розрахунково о 03:00 – 04:30.

А вже о 03:34 Повітряні сили офіційно повідомили, що з району Каспійського моря таки відбувся пуск ракет. Приблизно через годину вони можуть залетіти в наш повітряний простір.

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