Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів в ефірі телемарафону, що у Дніпровську ГЕС влучили 8 ракет.

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Росіяни запустили по ГЕС 8 ракет

Ворог планував вчинити ще одну екологічну катастрофу на території України. За словами Бєлоусова, в ДніпроГЕС ворог влучив аж 8 разів.

8 ракет потрапили у цей надзвичайно важливий для України об'єкт,

– сказав Бєлоусов.

Він наголосив, що об'єкт виведений з ладу й ураження дуже значні. Однак небезпеки для громадян немає. Наразі на станції досі триває пожежа.

Яка ситуація на гідроелектростанції