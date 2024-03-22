OSINT-аналітики створили карту, яка демонструє приблизний маршрут руху російських повітряних цілей в ніч на 22 березня.

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Напрямки руху, які вказані на мапі, є офіційно оприлюдненими вищезгаданими джерелами. Відзначаємо, що на мапі не вказані рухомі цілі у реальному часі, щоб уникнути можливого негативного впливу на сили Повітряної оборони,

– йдеться у повідомленні.

Карта руху російських повітряних цілей / monitorwar

Під час чергової нічної атаки російські війська застосували 63 безпілотники типу Shahed та майже 90 балістичних, аеробалістичних, крилатих та керованих ракет. Загалом була зафіксована 151 ворожа повітряна ціль. Сили ППО знищили 92 повітряні цілі.

Масований удар по Україні 22 березня