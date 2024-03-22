OSINT-аналітики створили карту, яка демонструє приблизний маршрут руху російських повітряних цілей в ніч на 22 березня.
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Напрямки руху, які вказані на мапі, є офіційно оприлюдненими вищезгаданими джерелами. Відзначаємо, що на мапі не вказані рухомі цілі у реальному часі, щоб уникнути можливого негативного впливу на сили Повітряної оборони,
– йдеться у повідомленні.
Карта руху російських повітряних цілей / monitorwar
Під час чергової нічної атаки російські війська застосували 63 безпілотники типу Shahed та майже 90 балістичних, аеробалістичних, крилатих та керованих ракет. Загалом була зафіксована 151 ворожа повітряна ціль. Сили ППО знищили 92 повітряні цілі.
Масований удар по Україні 22 березня
- 22 березня рано-вранці російські війська здійснили масований ракетний удар по Україні, ціллю була переважно енергетична інфраструктура. Сили Росії хотіли спровокувати серйозний збій в електромережах, що призвело до пошкоджень об'єктів, які виробляють, передають і розподіляють електроенергію в багатьох містах.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що це була наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. У частині областей сталися проблеми зі світлом.
- Президент Володимир Зеленський показав наслідки атаки. Окупанти цілилися в електростанції, греблю ГЕС, житлові будинки тощо. Він закликав партнерів не зволікати з допомогою. Україні потрібно більше систем ППО.
- Російські сили на Прикарпатті атакували об'єкт критичної інфраструктури за допомогою "Шахедів" і ракет. На місці атаки працюють рятувальники. Перебоїв з електропостачанням в області немає.
- Росія вдарила по Дніпровській ГЕС 8 ракетами, внаслідок чого сталася пожежа на греблі. Ліквідація пожежі вже почалася, і зараз ситуація під контролем. На місці працюють відповідні спецслужби. Голова НЕК "Укренерго" підкреслив серйозність атаки, що зробили окупанти, намагаючись зруйнувати важливу інфраструктуру.