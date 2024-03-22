Петро Черник військовий експерт, полковник запасу ЗСУ розповів 24 Каналу, що основною метою Росії є наводити жах на цивільне населення України. Зазначивши, що країна-агресор продовжує нарощувати військову силу.

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"На планеті Земля цивілізована, демократична, самоідентична Україна не поміститься із тиранічною Росією. Переможе хтось один – загине хтось один. Ми маємо це розуміти", – заявив військовий експерт.

Друга хвиля ракетного удару

Черник сказав, що дуже боляче усвідомлювати, що гинуть невинні люди, але варто розуміти, що "війна – це математика, де немає емоцій".

90 ракет – багато це чи мало? Найвищий показник вони так і не повторили – 122 ракети у грудні 2023 року. Якби росіяни мали справжній ракетний потенціал, то вони б його обов'язково застосували,

– наголосив Петро Черник.

Загроза масових атак не зникла

Військовий експерт розповів, що у Росії понад 20 робочих ракетоносців. Аби збільшити це число, вони могли піти на жертву.

Повністю вивели з експлуатації 10 – 15 машин, з яких вилучили всі необхідні запчастини, щоб зробили додаткову робочу авіатехніку. На думку Черника, таким чином росіянам вдалось збільшити число робочих ракетоносців до 30 – 35 одиниць. Це, на жаль, дозволить продовжувати атакувати Україну.

Не буде чимось неймовірним, якщо наступної доби вони знову здійснять залп. Загроза існує. Розуміємо, що за місяць вони виготовляють приблизно 100 – 120 ракет. Понад два місяці вони (Росія – 24 Канал) не стріляли, отже можливий накопичувальний потенціал у них є,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Черник також зазначив, що українські сили ППО з крилатими ракетами впоралися добре – загальний коефіцієнт ураження в межах 60%.

"Нам зараз украй важливо зберігати спокій. Це фундамент нашого успіху", – підкреслив Черник.

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