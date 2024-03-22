У п'ятницю окупанти завдали наймасштабнішої атаки по українській енергетиці за останній час. Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ракетних ударів, боротьбу українців проти агресора, головні події 22 березня – читайте у матеріалі 24 Канал.
Зверніть увагу Окупанти вдарили по найбільшій ГЕС в Україні – Дніпровській: є влучання
Обстріл Дніпровської ГЕС – екологічний терор: розпочато розслідування
Україна розпочала розслідування за фактом обстрілу ДніпроГЕС та Запоріжжя. Ворог вкотре порушив правила та звичаї війни.
Росіяни цілили в греблю ДніпроГЕС, намагаючись створити нову екологічну катастрофу на зразок тієї, коли вони підірвали греблю Каховської ГЕС у 2023 році,
– наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.
У Запоріжжі під завалами є люди
У Запоріжжі є влучання в житлові будинки. Очільник ОВА заявив, що під завалами точно є люди. Особливо це стосується приватного сектору, там, де мешканці просто спали, а ворог цілив по них ракетами.
Харків без світла, є проблеми з теплопостачанням
Внаслідок масованої атаки Росії по енергетичних об'єктах у Харкові зафіксовано відключення світла. Окрім цього, є проблеми з постачанням тепла до жителів міста.
По ДніпроГЕС було два прямих влучання: одна з станцій у критичному стані
Директор Укргідроенерго повідомив, що було два прямих влучання у станцію. Ситуація на ГЕС-2 є критичною, невідомо, як далі вона працюватиме та за якої потужності.
Окупанти били по критичних об'єктах інфраструктури: яка ситуація по областях
- Окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Харкова. Місто фактично опинилося без електропостачання. Також є проблеми з водопостачанням через знеструмлення.
- Серія вибухів прогриміла в Дніпрі, є відключення світла в деяких районах міста. У кривому Розі є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури будуть переведені на генератори.
- Міський голова Шепетівки повідомив, що у місті є пошкодження критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють над відновленням електро- та водопостачання. Жертв немає.
- Внаслідок цього один з об'єктів інфраструктури отримав пошкодження. У Ладижині Вінницької області через обстріли тимчасово припинено електропостачання, теплопостачання та водопостачання. Міський голова Ладижина, Коломієць, повідомив про влучання в критичні об'єкти інфраструктури у місті.
- В Миколаївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає.
- Об'єкти енергетики Одеської області були атаковані "Шахедами".
- У Кіровоградській області є пошкодження господарчої будівлі. Енергетики вимушені ввести графік аварійних відключень світла.
На Івано-Франківщині влучання по об'єкту критичної інфраструктури
Голова ОВА повідомила, що ворог атакував область "Шахедами" та ракетами. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
Є пошкодження. Однак, перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.
Масовий збій інтернету через ракетний обстріл по енергетиці
Зранку 22 березня українці зіткнулися з проблемами із доступом до мережі інтернет. За даними платформи NetBloks, в Україні станом на зараз фіксуються серйозні масові збої в роботі інтернету в низці регіонів, які постраждали від обстрілу.
Чи є загроза прориву дамби ДніпроГЕС
Наразі триває ліквідація пожежі на Дніпровській ГЕС. В Укргідроенерго запевнили, що загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована.
Скільки ракет і дронів збила ППО
Окупанти застосували 151 засіб повітряного нападу. Зокрема:
- 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ);
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Бєлгородська область, Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (з 5 бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська область);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (з десяти МіГ-31К – Тамбовська область);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська області).
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59,
– повідомили в Повітряних силах.
Росія запустила майже 90 ракет і понад 60 "Шахедів": Зеленський показав наслідки атаки
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог запустив близько 90 ракет та 60 дронів-камікадзе типу "Шахед". Росія прицільно била по енергетичній інфраструктурі.
Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей,
– наголосив президент.
Він також висловив співчуття усім, хто втратив рідних та близьких під час масованої атаки 22 березня.
Наслідки російської атаки: дивіться відео
Можуть бути нові удари, – Гуменюк розповіла про підготовку росіян
Вчора ворог вивів морські ракетоносії на бойове чергування, до того ж підводні, з яких виявити пуски ракет складніше. Все це може свідчити про підготовку майбутніх атак, зазначила Гуменюк.
Також останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. Окрім того, ворог почав нетипово використовувати тактичну авіацію, виключно для збору інформації.
Втрати ворога
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 870 окупантів і майже 190 одиниць техніки.
Втрати ворога на 22 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Обстріли Херсонщини
Минулої доби противник обстрілював Токарівку, Берислав, Тягинку, Кізомис, Козацьке, Білозерку, Велетенське, Новоберислав, Антонівку, Зимівник, Садове, Комишани, Станіслав, Широку Балку, Дудчани, Золоту Балку та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, газогони, господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – зазнали поранення.
Росія вдарила по найбільшій ГЕС України
Внаслідок російського обстрілу влучання по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині,
– підкреслили в Укренерго.
Триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.
Окупанти атакували Кривий Ріг: введено графіки аварійних відключень
У Кривому Розі є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті вводять графіки аварійних відключень світла.
Росія продовжує терор Запорізької області
Федоров повідомив, що 327 ударів по 12 населених пунктах завдав ворог впродовж доби. Зокрема, 12 ракетних ударів окупанти завдали по Запоріжжю та Запорізькому району.
4 авіаційні удари по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному. 40 БпЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.
271 артудар завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Степногірську.
Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.
Атака на Дніпровську ГЕС: російська ракета влучила в тролейбус з людьми
Росія атакувала ДніпроГЕС. Ворожа ракета влучила у тролейбус з людьми, що рухався через дамбу.
На ДніпроГЕСі під час ракетної атаки здійснювали рух як тролейбуси, так і приватні автівки. Про загиблих наразі інформацією не володіємо, тож не можемо підтвердити. А що стосується постраждалих, то, на жаль, це десятки людей,
– розповів Іван Федоров.
Наслідки російської атаки / Фото з телеграму Андрющенка
"Шахед" влучив у енергооб'єкт на Львівщині
В ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині.
Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.
Загалом за минулу добу ворог завдав 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
На Куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
ЗАЕС на межі блекауту, рух на Дніпровській ГЕС обмежено
Енергоатом повідомив, що о 05:10 під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська". Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України. АЕС знову на межі блекауту.
Також обмежено рух на Дніпровській ГЕС.
На Хмельниччині є пошкодження об'єктів інфраструктури та жертви
Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому є пошкодження об'єктів інфраструктури. Внаслідок удару постраждали житлові будинки.
Також, за попередньою інформацією, є поранені та 1 загибла. Під завалами продовжуються пошуки людей.
У Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та селах зникло світло.
На Івано-Франківщині вибухи
ЗМІ повідомили про вибухи на Прикарпатті. Раніше Повітряні сили попереджали, що в напрямку Івано-Франківської області тримають курс крилаті ракети.
На Вінниччині приліт в об'єкт критичної інфраструктури
Голова ОВА повідомив, що ворог застосував гібридну тактику БпЛА та крилатих ракет. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Вибухи у Києві
Про вибухи у Києві написали ЗМІ та телеграм-канали. Офіційної інформації поки немає.
У Кривому Розі та Дніпрі вибухи
У Кривому Розі та Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про чергові пуски крилатих ракет і "Кинджалів".
Ворог завдав 12 ракетних ударів по Запоріжжю
Окупанти масовано атакували Запоріжжя. Згодом Іван Федоров повідомив, що росіяни завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю.
Попередньо, 7 будинків зруйновано, 35 – пошкоджено. Є поранені. Кількість постраждалих уточнюють.
За останні кілька хвилин Повітряні сили повідомили про ракету Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро, ракету на Черкащині напрямком на Умань, ракети на межі Чернігівської та Полтавської областей у напрямку на Київ та ракети на Кривий Ріг.
Плюс зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Повітряна тривога триває в усій Україні.
Харків під масованим обстрілом
Окупанти масовано атакують Харків ракетами. Терехов повідомив, що вже прогриміло близько 15 вибухів. У місті проблеми зі світлом – ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів.
Ту-95МС здійснили пуск крилатих ракет
Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря.
Росія атакувала Україну "Шахедами"
Пізно ввечері 21 березня російські загарбники запустили по Україні ударні дрони-камікадзе. "Шахеди" рухалися у значній кількості з Півдня на Захід. Під ударом були Одеса та Львівщина.
"Бавовна" у Севастополі
В окупованому Севастополі ввечері 21 березня було неспокійно. У мережі бідкалися на дуже гучні звуки та "бавовну". Тривогу у місті загарбники не оголошували.