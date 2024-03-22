10:03, 22 березня

Голова ОВА повідомила, що ворог атакував область "Шахедами" та ракетами. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Є пошкодження. Однак, перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.