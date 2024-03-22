В пятницу оккупанты нанесли самую масштабную атаку по украинской энергетике за последнее время. О новых военных преступлениях россиян, последствиях ракетных ударов, борьбе украинцев против агрессора, главные события 22 марта – читайте в материале 24 Канал.
Обратите внимание Оккупанты ударили по крупнейшей ГЭС в Украине – Днепровской: есть попадания
Обстрел Днепровской ГЭС – экологический террор: начато расследование
Украина начала расследование по факту обстрела ДнепроГЭС и Запорожья. Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи войны.
Россияне целились в плотину ДнепроГЭС, пытаясь создать новую экологическую катастрофу вроде той, когда они взорвали плотину Каховской ГЭС в 2023 году,
– отметили в Центре стратегических коммуникаций.
В Запорожье под завалами есть люди
В Запорожье есть попадания в жилые дома. Глава ОВА заявил, что под завалами точно есть люди. Особенно это касается частного сектора, там, где жители просто спали, а враг целился по ним ракетами.
Харьков без света, есть проблемы с теплоснабжением
Вследствие массированной атаки России по энергетическим объектам в Харькове зафиксировано отключение света. Кроме этого, есть проблемы с поставками тепла к жителям города.
По ДнепроГЭС было два прямых попадания: одна из станций в критическом состоянии
Директор Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания в станцию. Ситуация на ГЭС-2 является критической, неизвестно, как дальше она будет работать и при какой мощности.
Оккупанты били по критическим объектам инфраструктуры: какая ситуация по областям
- Оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Харькова. Город фактически оказался без электроснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением из-за обесточивания.
- Серия взрывов прогремела в Днепре, есть отключение света в некоторых районах города. В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры, введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры будут переведены на генераторы.
- Городской голова Шепетовки сообщил, что в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Жертв нет.
- В результате один из объектов инфраструктуры получил повреждения. В Ладыжине Винницкой области из-за обстрелов временно прекращено электроснабжение, теплоснабжения и водоснабжения. Городской голова Ладыжина, Коломиец, сообщил о попадании в критические объекты инфраструктуры в городе.
- В Николаевском районе в результате вражеской атаки повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.
- Объекты энергетики Одесской области были атакованы "Шахедами".
- В Кировоградской области есть повреждения хозяйственной постройки. Энергетики вынуждены ввести график аварийных отключений света.
На Ивано-Франковщине попадание по объекту критической инфраструктуры
Председатель ОВА сообщила, что враг атаковал область "Шахедами" и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадал один человек.
Есть повреждения. Однако, перебоев с электроснабжением в области не зафиксировано. На месте попадания работают спасатели ГСЧС.
Массовый сбой интернета из-за ракетного обстрела по энергетике
Утром 22 марта украинцы столкнулись с проблемами с доступом к сети интернет. По данным платформы NetBloks, в Украине по состоянию на сейчас фиксируются серьезные массовые сбои в работе интернета в ряде регионов, пострадавших от обстрела.
Есть ли угроза прорыва дамбы ДнепроГЭС
Сейчас продолжается ликвидация пожара на Днепровской ГЭС. В Укргидроэнерго заверили, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.
Сколько ракет и дронов сбила ПВО
Оккупанты применили 151 средство воздушного нападения. В частности:
- 63 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск);
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область, Крым);
- 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (с 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);
- 5 крылатых ракет Х-22 (с 5 бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская область);
- 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (с десяти МиГ-31К – Тамбовская область);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (с двух Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорожской области);
- 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская области).
В результате противовоздушного боя уничтожено 92 воздушные цели: 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131"; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59,
– сообщили в Воздушных силах.
Россия запустила почти 90 ракет и более 60 "Шахедов": Зеленский показал последствия атаки
Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг запустил около 90 ракет и 60 дронов-камикадзе типа "Шахед". Россия прицельно била по энергетической инфраструктуре.
Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей,
– подчеркнул президент.
Он также выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время массированной атаки 22 марта.
Последствия российской атаки: смотрите видео
Могут быть новые удары, – Гуменюк рассказала о подготовке россиян
Вчера враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, с которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак, отметила Гуменюк.
Также в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. Кроме того, враг начал нетипично использовать тактическую авиацию, исключительно для сбора информации.
Потери врага
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 870 оккупантов и почти 190 единиц техники.
Потери врага на 22 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Обстрелы Херсонщины
За прошедшие сутки противник обстреливал Токаревку, Берислав, Тягинку, Кизомис, Казацкое, Белозерку, Велетенское, Новоберислав, Антоновку, Зимовник, Садовое, Камышаны, Станислав, Широкую Балку, Дудчаны, Золотую Балку и город Херсон.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, админздание, детский сад, газопроводы, хозяйственную постройку, сельхозтехнику и автомобили.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 – получили ранения.
Россия ударила по крупнейшей ГЭС Украины
В результате российского обстрела попадания по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье.
Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине,
– подчеркнули в Укрэнерго.
Продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая.
Оккупанты атаковали Кривой Рог: введены графики аварийных отключений
В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В городе вводят графики аварийных отключений света.
Россия продолжает террор Запорожской области
Федоров сообщил, что 327 ударов по 12 населенным пунктам нанес враг в течение суток. В частности, 12 ракетных ударов оккупанты нанесли по Запорожью и Запорожскому району.
4 авиационные удары по Малой Токмачке, Работино, Левадном. 40 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку и Малиновку.
271 артудар нанесен по территории Орехова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Левадного, Степногорска.
Поступило 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В акватории Черного моря 2 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.
Атака на Днепровскую ГЭС: российская ракета попала в троллейбус с людьми
Россия атаковала ДнепроГЭС. Вражеская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу.
На ДнепроГЭСе во время ракетной атаки осуществляли движение как троллейбусы, так и частные автомобили. О погибших пока информацией не владеем, поэтому не можем подтвердить. А что касается пострадавших, то, к сожалению, это десятки людей,
– рассказал Иван Федоров.
Последствия российской атаки / Фото с телеграма Андрющенко
"Шахед" попал в энергообъект на Львовщине
В ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине.
Вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.
Всего за минувшие сутки враг нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Роздоловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими защитниками отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 8 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
ЗАЭС на грани блэкаута, движение на Днепровской ГЭС ограничено
Энергоатом сообщил, что в 05:10 во время масштабной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская". Она соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. АЭС снова на грани блэкаута.
Также ограничено движение на Днепровской ГЭС.
В Хмельницкой области есть повреждения объектов инфраструктуры и жертвы
Александр Симчишин сообщил, что в Хмельницком есть повреждения объектов инфраструктуры. В результате удара пострадали жилые дома.
Также, по предварительной информации, есть раненые и 1 погибшая. Под завалами продолжаются поиски людей.
В Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и селах исчез свет.
На Ивано-Франковщине взрывы
СМИ сообщили о взрывах на Прикарпатье. Ранее Воздушные силы предупреждали, что в направлении Ивано-Франковской области держат курс крылатые ракеты.
В Винницкой области прилет в объект критической инфраструктуры
Председатель ОВА сообщил, что враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Взрывы в Киеве
О взрывах в Киеве написали СМИ и телеграм-каналы. Официальной информации пока нет.
В Кривом Роге и Днепре взрывы
В Кривом Роге и Днепре раздавались взрывы. Воздушные силы сообщали об очередных пусках крылатых ракет и "Кинжалов".
Враг нанес 12 ракетных ударов по Запорожью
Оккупанты массированно атаковали Запорожье. Вскоре Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью.
Предварительно, 7 домов разрушено, 35 – повреждены. Есть раненые. Количество пострадавших уточняется.
За последние несколько минут Воздушные силы сообщили о ракете Х-47М2 "Кинжал" на Днепр, ракету в Черкасской области направлением на Умань, ракеты на границе Черниговской и Полтавской областей по направлению на Киев и ракеты на Кривой Рог.
Плюс зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Воздушная тревога продолжается по всей Украине.
Харьков под массированным обстрелом
Оккупанты массированно атакуют Харьков ракетами. Терехов сообщил, что уже прогремело около 15 взрывов. В городе проблемы со светом – враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов.
Ту-95МС осуществили пуск крылатых ракет
Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря.
Россия атаковала Украину "Шахедами"
Поздно вечером 21 марта российские захватчики запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. "Шахеды" двигались в значительном количестве с Юга на Запад. Под ударом были Одесса и Львовская область.
"Хлопок" в Севастополе
В оккупированном Севастополе вечером 21 марта было неспокойно. В сети жаловались на очень громкие звуки и "хлопок". Тревогу в городе захватчики не объявляли.