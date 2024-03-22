10:56, 22 марта

Украина начала расследование по факту обстрела ДнепроГЭС и Запорожья. Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи войны.

Россияне целились в плотину ДнепроГЭС, пытаясь создать новую экологическую катастрофу вроде той, когда они взорвали плотину Каховской ГЭС в 2023 году,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций.