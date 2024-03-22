Петр Черник военный эксперт, полковник запаса ВСУ рассказал 24 Каналу, что основной целью России является наводить ужас на гражданское население Украины. Отметив, что страна-агрессор продолжает наращивать военную силу.
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"На планете Земля цивилизованная, демократическая, самоидентичная Украина не поместится с тиранической Россией. Победит кто-то один – погибнет кто-то один. Мы должны это понимать", – заявил военный эксперт.
Вторая волна ракетного удара
Черник сказал, что очень больно осознавать, что гибнут невинные люди, но стоит понимать, что "война – это математика, где нет эмоций".
90 ракет – много это или мало? Самый высокий показатель они так и не повторили – 122 ракеты в декабре 2023 года. Если бы россияне имели настоящий ракетный потенциал, то они бы его обязательно применили,
– подчеркнул Петр Черник.
Угроза массовых атак не исчезла
Военный эксперт рассказал, что в России более 20 рабочих ракетоносцев. Чтобы увеличить это число, они могли пойти на жертву.
Полностью вывели из эксплуатации 10 – 15 машин, из которых изъяли все необходимые запчасти, чтобы сделали дополнительную рабочую авиатехнику. По мнению Черника, таким образом россиянам удалось увеличить число рабочих ракетоносцев до 30 – 35 единиц. Это, к сожалению, позволит продолжать атаковать Украину.
Не будет чем-то невероятным, если в следующие сутки они снова осуществят залп. Угроза существует. Понимаем, что за месяц они изготавливают примерно 100 – 120 ракет. Более двух месяцев они (Россия – 24 Канал) не стреляли, значит возможный накопительный потенциал у них есть,
– сказал полковник запаса ВСУ.
Черник также отметил, что украинские силы ПВО с крылатыми ракетами справились хорошо – общий коэффициент поражения в пределах 60%.
"Нам сейчас крайне важно сохранять спокойствие. Это фундамент нашего успеха", – подчеркнул Черник.
Россия атаковала Украину 22 марта
- 22 марта рано утром российские войска осуществили массированный ракетный удар по Украине, целью была преимущественно энергетическая инфраструктура. Силы России хотели спровоцировать серьезный сбой в электросетях, что привело к повреждениям объектов, которые производят, передают и распределяют электроэнергию во многих городах.
- Российские силы на Прикарпатье атаковали объект критической инфраструктуры с помощью "Шахедов" и ракет. На месте атаки работают спасатели. Перебоев с электроснабжением в области нет.
- Россия ударила по Днепровской ГЭС 8 ракетами, в результате чего произошел пожар на плотине. Ликвидация пожара уже началась, и сейчас ситуация под контролем. На месте работают соответствующие спецслужбы. Председатель НЭК "Укрэнерго" подчеркнул серьезность атаки, что сделали оккупанты, пытаясь разрушить важную инфраструктуру.