Трудно вспомнить, когда в последний раз оккупанты били массированно два дня подряд. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила изменение тактики противника, передает 24 Канал.
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Что задумал враг
Полковник отметила, что россияне неоднократно меняют свою тактику. Таким образом они выискивают способы, как быть максимально эффективными в своих ударах.
Гуменюк подчеркнула, что наши силы ищут средства противодействия вражеским нападениям, а противник тем временем находится в поиске эффективных средств ущемления, террора и нападения.
Пресс-секретарь напомнила, что уже ранее украинцев предупреждали, что после фарсовых выборов в России произойдет обострение конфликта, в частности, в виде воздушных атак. Так оно и произошло.
Какие основные цели россиян
Военная назвала очевидным то, что оккупанты сосредоточили удары на объектах важной инфраструктуры разного рода. В частности, энергетической. Во многих общинах сообщается о том, что есть ограничения в использовании электроэнергии, есть необходимость делать запасы воды.
Гуменюк отметила, что сама атака была массированная и комбинированная. Сначала очень много дронов прошлось по регионам Украины. Далее практически сразу начались ракетные удары. Таким образом противник пытался перенапрячь системы ПВО.
Россия дважды массированно ударила по Украине: что известно
- 21 марта утром враг запустил по столице более трех десятков ракет. Это были 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две баллистические – "Искандер" и "Кинжал".
- Все воздушные цели были уничтожены на Киевщине.
- В то же время произошло падение обломков, что повлекло повреждение и разрушение гражданской инфраструктуры. В частности, в столице пострадали три района: Подольский, Святошинский и Шевченовский.
- 13 человек получили ранения. Среди них четверо госпитализированы.
- В ночь на 22 марта оккупанты сначала атаковали Украину дронами, а утром ударили ракетами. В общем враг запустил более 150 вражеских снарядов. Из них 94 были сбиты силами ПВО.
- Вражеская атака унесла жизни 5 человек в Запорожье и Хмельницком. Десятки получили ранения.
- Поражения получили около 20 электростанций и подстанций, в частности ДнепроГЭС. По последней враг выпустил 8 ракет. Сейчас пожар на крупнейшей ГЭС в Украине удалось локализовать. К счастью, обошлось без прорыва дамбы.