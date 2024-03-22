Трудно вспомнить, когда в последний раз оккупанты били массированно два дня подряд. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила изменение тактики противника, передает 24 Канал.

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Что задумал враг

Полковник отметила, что россияне неоднократно меняют свою тактику. Таким образом они выискивают способы, как быть максимально эффективными в своих ударах.

Гуменюк подчеркнула, что наши силы ищут средства противодействия вражеским нападениям, а противник тем временем находится в поиске эффективных средств ущемления, террора и нападения.

Пресс-секретарь напомнила, что уже ранее украинцев предупреждали, что после фарсовых выборов в России произойдет обострение конфликта, в частности, в виде воздушных атак. Так оно и произошло.

Какие основные цели россиян

Военная назвала очевидным то, что оккупанты сосредоточили удары на объектах важной инфраструктуры разного рода. В частности, энергетической. Во многих общинах сообщается о том, что есть ограничения в использовании электроэнергии, есть необходимость делать запасы воды.

Гуменюк отметила, что сама атака была массированная и комбинированная. Сначала очень много дронов прошлось по регионам Украины. Далее практически сразу начались ракетные удары. Таким образом противник пытался перенапрячь системы ПВО.

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