Російські військові пізно ввечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по низці регіонів України. Також відомо, що з Чорного моря існувала загроза атаки ракетами Х-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.
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Російські військові продовжують тероризувати Україну. У ніч проти 22 березня ворог запустив понад сотню засобів повітряного ураження, а ввечері знову вдарив "Шахедами" та підіймав у небо стратегічну авіацію. Саме тому у низці регіонів нашої держави оголосили повітряну тривогу та закликали мешканців не покидати укриттів.