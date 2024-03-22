Російські військові продовжують тероризувати Україну. У ніч проти 22 березня ворог запустив понад сотню засобів повітряного ураження, а ввечері знову вдарив "Шахедами" та підіймав у небо стратегічну авіацію. Саме тому у низці регіонів нашої держави оголосили повітряну тривогу та закликали мешканців не покидати укриттів.

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В яких областях – повітряна тривога