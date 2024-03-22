Російські військові продовжують тероризувати Україну. У ніч проти 22 березня ворог запустив понад сотню засобів повітряного ураження, а ввечері знову вдарив "Шахедами" та підіймав у небо стратегічну авіацію. Саме тому у низці регіонів нашої держави оголосили повітряну тривогу та закликали мешканців не покидати укриттів.

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В яких областях – повітряна тривога

23:39 Кореспонденти Суспільного повідомили про те, що пролунали вибухи у Кременчуку.

23:38 Повітряна тривога на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі та Кіровоградщині.

23:27 Повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Полтавщині та Запоріжжі.

23:24 Повітряні сили пишуть, що два борти Ту-22М3 в акваторії Чорного моря. І що існує загроза пусків ракет Х-22.

23:12 у Повітряних силах зазначили, що станом на цю хвилину групи БпЛА рухаються через Сумщину, Полтавщину та прямують південно-західним курсом у напрямку Кіровоградщини.

22:19 Повітряні сили попередили мешканців Полтавської області, що в їхньому напрямку рухаються ударні БпЛА.

22:17 ПС написали, що загроза застосування ударних БпЛА для мешканців Сумської та Харківської областей.