Бойова робота тривала протягом кількох годин, адже ворог атакував хвилями. Тривогу через загрозу ударів оголосили ще о 22:17 й з перервами вона тривала аж до 6-ї ранку.
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Як відпрацювала ППО
Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 23 березня 2024 року росіяни запустили по території України 34 ударних БпЛА типу "Shahed". Ворог запускав дрони-камікадзе з двох напрямків:
- Курська область,
- мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Сили та засоби ППО відбивали атаку у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Внаслідок успішної роботи було знищено 31 "Шахед".
У Силах оборони Півдня додали, що бойова робота українських захисників тривала понад 7 годин. На Півдні ворог проклав такі маршрути "Шахедів", щоб обійти засоби ППО. Однак українські захисники потужно відпрацювали й знищили на Півдні 12 "Шахедів":
- 4 БпЛА у Дніпропетровській області,
- 4 БпЛА у Запорізькій області,
- 3 БпЛА у Херсонській області,
- 1 БпЛА у Миколаївській області.
На жаль, у Дніпропетровській та Запорізькій областях є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Наразі наслідки уточнюються.
У Силах оборони наголосили, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога.
Сили ППО збили 31 "Шахед" / Інфографіка Повітряних сил
Окрім того, у ніч проти 23 березня ворог також атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300. Під ударом опинилася Донецька область.
Росія масовано атакувала "Шахедами" напередодні
- Окупанти у ніч проти 22 березня масовано атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог у кілька хвиль запускав ударні дрони, намагаючись атакувати з різних напрямків.
- Усього окупанти використали 63 дрони-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО потужно відбивали атаку й знищили 55 ударних БпЛА.
- Окрім того, під час масованої атаки 22 березня Росія також використала 88 різних ракет – балістичні, крилаті та гіперзвукові "Кинджали". Сили ППО змогли збити 37 із них.