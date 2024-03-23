Бойова робота тривала протягом кількох годин, адже ворог атакував хвилями. Тривогу через загрозу ударів оголосили ще о 22:17 й з перервами вона тривала аж до 6-ї ранку.

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Як відпрацювала ППО

Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 23 березня 2024 року росіяни запустили по території України 34 ударних БпЛА типу "Shahed". Ворог запускав дрони-камікадзе з двох напрямків:

Курська область,

мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Сили та засоби ППО відбивали атаку у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Внаслідок успішної роботи було знищено 31 "Шахед".

У Силах оборони Півдня додали, що бойова робота українських захисників тривала понад 7 годин. На Півдні ворог проклав такі маршрути "Шахедів", щоб обійти засоби ППО. Однак українські захисники потужно відпрацювали й знищили на Півдні 12 "Шахедів":

4 БпЛА у Дніпропетровській області,

4 БпЛА у Запорізькій області,

3 БпЛА у Херсонській області,

1 БпЛА у Миколаївській області.

На жаль, у Дніпропетровській та Запорізькій областях є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Наразі наслідки уточнюються.

У Силах оборони наголосили, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога.



Сили ППО збили 31 "Шахед" / Інфографіка Повітряних сил

Окрім того, у ніч проти 23 березня ворог також атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300. Під ударом опинилася Донецька область.

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