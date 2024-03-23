Про це повідомили в ДСНС України зранку 23 березня.
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Ворог обстріляв Харків
В ДСНС зазначили, що опівночі внаслідок ворожого удару БпЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 квадратних метрів.
До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БпЛА,
– йдеться в повідомлення.
Відомо, що внаслідок повторного ворожого обстрілу постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС.
Наслідки атаки ворога / Фото ДСНС
"Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", – додали в ДСНС.
Російська армія атакувала Україну дронами: скільки знищили
- У ніч на 23 березня 2024 року російські війська запустили по території України 34 ударних БпЛА типу "Shahed".
- Ворог запускав дрони-камікадзе з двох напрямків, а саме – з Курської області та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
- Сили та засоби ППО відбивали атаку у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Як зазначили в Повітряних силах, внаслідок успішної роботи було знищено 31 "Шахед".