Дезинформационная политика врага профессиональная

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего нового интервью 6 апреля, информирует 24 Канал. По словам лидера, Харьков находится под обороной наших войск.

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"Харьков сегодня защищен. Что касается оборонительных рубежей, войска – Харьков не находится сейчас в опасности. Да, это желанная цель врага. Россияне этого не скрывают", – отметил Владимир Зеленский отметив крепкой обороне города.

Как манипулирует враг

Украинский лидер подчеркнул, что Россия не просто распространяет дезинформацию, она делает это очень профессионально, манипулируя мнением общественности через СМИ.

"Мы видим вбросы россиян. Давайте честно, у них очень подготовленная и профессиональная информационная политика: они действительно переводят войска в том или ином направлении, фотографируют их, распространяют эту информацию через западные СМИ и даже через украинские СМИ", – объяснил Зеленский.

Таким образом, по словам президента, россияне намеренно распространяют панику. При этом враг привлекает к своей пропагандистской кампании наши СМИ, которые непреднамеренно, но помогают врагу.

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