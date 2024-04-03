На цьому в ефірі телемарафону наголосив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він додав, що зараз окупанти почали активно вкидати заяви й про Білорусь, що також є частиною кампанії, передає 24 Канал.

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Нічого стратегічно нового не відбулось

Юсов пояснив, що окупанти не лише вкидають фейки про "наступ" на Харків. Водночас ворог починає знову розхитувати "білоруську тему".

"Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулось", – повідомив Юсов.

У розвідці додали, що наразі Сили оборони на всьому напрямку укріплюють лінії оборони. Також не лише офіційні посадові особи, а й різні незалежні аналітики пояснюють, що відбувається, аналізують та підтверджують чи спростовують цю інформацію.

Речник ГУР МО наголосив, що військове командування опрацьовує різні сценарії. Втім вкиди росіян про "напад" на Харків – це звичайнісінька ІПСО.

Є різні плани, командування опрацьовує різні сценарії. Що ж стосується загрози "тут і зараз, завтра нападуть" і "треба негайно тікати" й "сіяти паніку", звісно, це – російська ІПСО. І для цього вона й робиться,

– наголосив Юсов.

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