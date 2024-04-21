Про вибухи повідомили телеграм-канали. Людей закликали перебувати в укриттях.

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Про те, що у напрямку Харкова ворог застосував КАБ – monitor писав о 20:30.

"КАБ у напрямку Харкова із Північного Сходу. Уважно", – ішлось у повідомленні.

Уже за 2 хвилини в місті стався вибух.

"У Харкові чутно вибух. Загроза плануючих боєприпасів триває до відбою", – оновив дані моніторинговий канал.

У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для області о 20:16. Вибух прогримів під час повітряної тривоги.

Є постраждалий

Згодом вибух підтвердив Харківський міський голова Ігор Терехов. Він також повідомив, що імовірно, унаслідок атаки ворога є потерпілий.

"У Харкові було чутно вибух. Попередньо – на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", – зазначив Терехов.

Станом на 21:10 інформацію про потерпілого підтвердили.

"Інформація про пораненого підтвердилася – цивільний, стан середньої важкості, постраждали ноги від уламків", – уточнив міський голова.

Що відомо про потерпілого

За інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, постраждалому – 19 років.

На цю хвилину є інформація про одного пораненого – цивільний чоловік 19 років. Він госпіталізований до медичної установи, медики надають всю необхідну допомогу,

– повідомив Синєгубов.

Очільник ОВА зазначив, що на місті працюють профільні служби – перевіряють місця влучань.

Ситуація на Харківщині

До слова, за добу ворожих ударів зазнали Харків та близько 15 населених пунктів Харківської області. Є загиблі та поранені цивільні.