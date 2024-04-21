У суботу, 21 квітня, Палата представників прийняла законопроєкт про надання Україні допомоги у розмірі 60,8 мільярда доларів. Згідно з повідомленням від "Голосу Америки", всі внесені поправки до законопроєкту про допомогу Україні було відкинуто.

Дивіться також Доповідь Сирського про фронт і збільшення систем ППО: Зеленський звернувся до українців

"Ця підтримка дійсно зміцнить Збройні сили"

Зеленський висловив свою вдячність політичним лідерам США за прийняття законопроєкту про допомогу Україні. За його словами, ця допомога може стати ключовим фактором у перемозі над Росією.

Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить Збройні сили, я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає зброю, яка нам так потрібна, яка дуже потрібні тисячам солдат,

– заявив очільник держави.

Президент також висловив впевненість у тому, що ця допомога допоможе стабілізувати ситуацію на фронті та взяти ініціативу в свої руки.

Важливо! Очікується, що законопроєкти Палати представників будуть затверджені Сенатом вже на цьому тижні.

Допомога від США: що відомо