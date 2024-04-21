Також український очільник зазначив про збільшення систем ППО і пошук нових комплексів для захисту неба. Для цього українська влада співпрацює з нашими партнерами.

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Ситуація на фронті і пошук нових систем ППО

Зеленський зазначив, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про найбільш гарячі точки фронту.

Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі,

– розповів президент.

Український очільник також підкреслив, що Головнокомандувач доповів йому й про ураження цілей на тимчасово окупованій території. Зокрема, мовилося про реалізовані операції та підготовка до запланованих.

"Російська армія повинна зазнавати втрат щодня, і кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир", – сказав Зеленський.

Він також мав розмову з міністром оборони Умєровим, і ключовою темою була ППО.

Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя,

– сказав глава держави.

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Контакти з США і подяка за роботу заради України

Зеленський також зазначив, що українська влада продовжує контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Зокрема, президент підкреслив, що для нашої держави дуже важливе тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакета.

"Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакета, а також і позитив у самому пакеті – його правильне наповнення, наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті", – сказав президент.

Він також зауважив, що час між політичними рішеннями й реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакета й силою наших хлопців має бути максимально коротким. А сила – саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій.

Фронтова ППО потрібна так само, як і захист нашим містам і селам. Наші далекобійні можливості. Наша артилерія. Наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий – важливий у комунікації, у політиці, у логістиці,

– підкреслив президент.

Зеленський також подякував усім нашим друзям у Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто розуміє спільні можливості і спільні наші завдання.

"Всіма методами разом маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати очевидне, що ця війна нічого йому не дасть", – наголосив глава держави.

Він також подякував усім, хто з Україною та разом із нами, а також тим, хто б'ється заради нашої держави й людей, хто допомагає і працює на українську силу й захищає життя.