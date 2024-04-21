О взрывах сообщили телеграм-каналы. Людей призвали находиться в укрытиях.

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О том, что в направлении Харькова враг применил КАБ – monitor писал в 20:30.

"КАБ в направлении Харькова с Северо-Востока. Внимательно", – говорилось в сообщении.

Уже через 2 минуты в городе произошел взрыв.

"В Харькове слышен взрыв. Угроза планирующих боеприпасов продолжается до отбоя", – обновил данные monitor.

В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для области в 20:16.

Взрыв прогремел во время воздушной тревоги.

Есть пострадавший

Впоследствии взрыв подтвердил Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он также сообщил, что вероятно, в результате атаки врага есть пострадавший.

"В Харькове был слышен взрыв. Предварительно – на окраине города. По информации, что требует уточнения, есть минимум один пострадавший", – отметил Терехов.

По состоянию на 21:10 информацию о пострадавшем подтвердили.

"Информация о раненом подтвердилась – гражданский, состояние средней тяжести, пострадали ноги от обломков", – уточнил городской голова.

Что известно о пострадавшем

По информации председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, пострадавшему – 19 лет.

На эту минуту есть информация об одном раненом – гражданский мужчина 19 лет. Он госпитализирован в медицинское учреждение, медики оказывают всю необходимую помощь,

– сообщил Синегубов.

Глава ОВА отметил, что на месте работают профильные службы – проверяют места попаданий.

Ситуация на Харьковщине

К слову, за сутки вражеских ударов подверглись Харьков и около 15 населенных пунктов Харьковской области. Есть погибшие и раненые гражданские.