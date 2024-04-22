Оккупанты в течение дня дважды били по Харьковской области. Так, сначала мощные взрывы раздавались около 15:40, а в 16:37 прозвучали повторные взрывы.
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Каковы последствия атаки
Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. К счастью, обошлось без пострадавших, ведь во время тревоги сотрудники были в укрытии.
Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет,
– сообщил Синегубов.
В то же время в результате российской атаки в Харькове есть перебои с сигналом цифрового телевидения.
У Харьковской областной прокуратуре сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители сообщили, что около 16:30 22 апреля российские военные, вероятно, ракетой Х-59 нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова.
Прокуроры и следователи полиции уже задокументировали последствия вооруженной агрессии России.
Кроме того, во время воздушной тревоги оккупанты также атаковали 3 населенных пункта Харьковской области. Так, в городе Волчанск российские военные нанесли авиаудар по территории мясокомбината, который не работает. Также в селе Слобожанское и городе Дергачи зафиксировали попадание на открытой территории, однако последствия атаки еще уточняются.
Оккупанты обстреливали Волчанск
- Российские военные ежедневно обстреливают Харьковскую область. Так, 21 апреля оккупанты били по Харькову. В результате авиаудара ранения получил 19-летний парень. Его состояние оценивается как средней тяжести. Как сообщили в ОВА, у парня пострадали ноги от обломков.
- 20 апреля оккупанты нанесли авиаудар по многоэтажке в Волчанске. В результате удара один подъезд девятиэтажки был полностью разрушен, а второй – серьезно поврежден. В результате авиаудара пострадали два человека – 61-летняя женщина и 44-летний мужчина.
- Также днем 20 апреля российские военные обстреливали Волчанск из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела в собственном доме погиб 83-летний мужчина. Также от рук оккупантов погиб 50-летний мужчина. В момент прилета он работал на огороде возле дома. Из-за обстрела он получил ранения, которые не совместимы с жизнью.
- К слову, Владимир Зеленский 22 апреля провел заседание Ставки, на котором обсудили насущные вопросы. Среди прочего был и вопрос защиты городов, общин и критической инфраструктуры от вражеских атак.