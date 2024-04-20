Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що окупанти били по Вовчанську з 8 ранку. Загарбники атакували Вовчанськ авіабомбами та з реактивної системи залпового вогню.
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Вовчанськ майже щодоби під обстрілами
Анна Черненко зазначила, що у Вовчанську плануючий боєприпас, який окупанти скинули з авіації, влучив прямо у дев'ятиповерхівку. Один під'їзд повністю зруйнований, а сусідній – дуже сильно пошкоджений. Там розбитий дах, вибиті вікна.
Звідти спочатку сусіди, а потім вже екстрена служба евакуювали жінку, 61 рік. Вона у середньому стані важкості в лікарні поранена. Усі сусіди, хто був у квартирах, хто був поруч, побігли рятувати її. Її спустили з верхніх поверхів. Далі вже підхопила екстрена служба, передали її до лікарні, щоб там надати всю допомогу,
– сказала вона.
Також було поранено 44-річного цивільного чоловіка.
На жаль, тільки пораненими не обійшлося. У своєму будинку загинув 83-річний чоловік. Було влучання у приватний будинок. Це обстріл з РСЗВ.
Також загинув 50-річний чоловік. У момент прильоту він працював на городі біля будинку. Через обстріл він зазнав поранень, які не сумісні з життям.
"Вовчанськ майже щодоби під обстрілами. Туди б'ють дуже багатьма типами озброєння. Наприклад, сьогодні два типи. Це плануючий снаряд, яким також били й по Харкову. Також РСЗВ", – додала кореспондентка.
Вибухи у Харкові
Кореспондентка з Харкова зауважила, що 20 квітня у Харкові пролунало кілька вибухів. Перший пролунав приблизно о 12:30. Наша протиповітряна оборона збила ворожий безпілотник. На щастя, обійшлося без жертв, поранених та руйнувань.
Приблизно о 14:20 удару завдали вже по Індустріальному району. Було мінімум три вибухи. Очікується офіційна інформація. За попередніми даними, обійшлося без загиблих та поранених.
Росія атакує Харків: останні новини
- Удень у суботу, 20 квітня, в Харкові прогриміли вибухи. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 14:20 окупанти атакували Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу зруйновано гараж та пошкоджено ще 14. Інформація щодо постраждалих не надходила.
- Вдень 18 квітня у Харкові чули потужний вибух. О 13:53 в Харківській області оголосили повітряну тривогу. О 14:17 в ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині та Донеччині. Після цього в Харкові пролунав вибух.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк назвав дві ключові умови, щоб захистити Харків. За його словами, для того, аби захистити Харків, Україні потрібна тактична авіація та суттєве збільшення бойових дій на території прикордонних областей Росії – Бєлгородщини, Курщини, Брянщини.