Вдень в суботу, 20 квітня, в Харкові прогриміли вибухи. Відомо, чим окупанти атакують місто.
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Загарбники атакують Харків
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили об 11:15.
Перед тим, як у Харкові пролунали вибухи, у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Харківській області.
"Харківська область – ракетна небезпека!", – написали о 11:16 в Повітряних силах.
О 12:30 про вибухи повідомили в Харківській ОВА. Він закликав жителів перебувати в укриттях.
"Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", – наголосив голова Харківської ОВА.
В той самий час про вибухи в місті також повідомив і мер Харкова.
У Харкові чутно вибух. Будьте обережні,
– йдеться в повідомленні.
В моніторингових каналах зазначили, що місто під обстрілом ЗРК С-300.
У Харкові чули вибухи 18 квітня
- Ворог не перестає атакувати Харків. Вдень 18 квітня в місті прогриміли вибухи.
- О 13:53 в Харківській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах пояснили, що тривогу оголосили через значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вкотре завдають ударів.