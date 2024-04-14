У ніч проти неділі, 14 квітня, окупанти випустили щонайменше два дрони типу "Шахед" по Харкову. У місті чули вибухи, влада закликала спускатися жителів в укритті. Водночас протиповітряна оборона – також не дрімала.

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Нічний удар по Харкову

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов подякував ППО за роботу. Крім того, посадовець уточнив, що ціллю загарбників була саме критична інфраструктура.

Після півночі окупанти вдарили щонайменше двома "Шахедами" по Харкову. Знову ціль – критична інфраструктура. Окремо дякуємо силам ППО. Станом на зараз (07:05, 14 квітня – 24 Канал) інформація про постраждалих не надходила,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що повітряну тривогу в Харкові оголосили 23:06 (13 квітня), відбій пролунав близько 01:22 (14 квітня). Повітряні сили попереджали про дрони, що летять у бік Харківської, Сумської та інших областей. ЗМІ інформували про два вибухи: обидва – близько 00:25.

Зверніть увагу! Повідомляли про знеструмлення частини Харкову під час атаки. В українському уряді неодноразово наголошували, що головна мета ворога наразі – саме енергетика. Зокрема, міністр Герман Галущенко зазначав, що окупанти хочуть знищити маневрову генерацію в країні.

Ворог не припиняє терор