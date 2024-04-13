Про це розповів радник керівника ОП. Михайло Подоляк пояснив, про що саме йдеться.

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Росіяни використовують нову тактику ракетних ударів

Протиповітряна оборона виснажується концентрованими хвилями російських бомбардувань, спрямованих на українські електростанції, заявив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що Москва приймає нову тактику атаки на електростанції. Зокрема, "до 10 – 12 ракетами одночасно", в обхід вже розтягнутих Patriot та інших ракетних щитів.

Систему перевантажено. Тепер ми повинні побачити, чи зможемо підтримувати роботу системи, чи потрібні нам додаткові системи ППО, особливо проти ультразвукових балістичних ракет, і чи зможемо ми відновити зруйновані об'єкти,

– підкреслив Подоляк.

Також сказав, що Україна терміново звертається за допомогою до союзників, аби краще протистояти російській загрозі. Посадовець наголосив, що попри те, що в Києва ще не закінчилися американські ракети Patriot та німецькі IRIS-T, не вистачає критично важливих боєприпасів.

"Вони, безперечно, в дефіциті", – підкреслив радник голови ОП.

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